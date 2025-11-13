Jan Urban wybrał bramkarza na mecz z Holandią

Dzień przed meczem eliminacyjnym z Holandią z dziennikarzami spotkali się trener Jan Urban oraz Matty Cash. W pewnym momencie były szkoleniowiec Górnika został zapytany o to, kto stanie w bramce przeciwko drużynie Ronalda Koemana. Urban potwierdził, że decyzja jest już podjęta, ale światło dzienne ujrzy dopiero jutro. Przypomnijmy, że tuż przed zgrupowaniem kontuzji doznał podstawowy bramkarz kadry Łukasz Skorupski.

Patrząc na zestaw powołanych bramkarzy oraz ich występy na poprzednim zgrupowaniu można było wywnioskować, że wybór padnie między Bartłomiejem Drągowskim i Kamilem Grabarą. Obaj dostali po 45 minut w wygranym meczu z Nową Zelandią (1:0) w listopadzie.

Według informacji "Przeglądu Sportowego", sztab zdecydował się postawić na Grabarę. Decyzja nie dziwi, gdyż mimo tego, że Wolfsburg zawodzi w Bundeslidze to 26-latek jest jedną z niewielu chwalonych osób w klubie. Na drugim biegunie jest z kolei Drągowski, który po przyjściu do Panathinaikosu zagrał w dwóch z pięciu meczów pod wodzą nowego trenera Rafaela Beniteza, a ostatnie dwa spotkania przesiedział na ławce.

Urban może również skorzystać z Kacpra Tobiasza i Mateusza Kochalskiego, ale jeden został powołany jako czwarty bramkarz, który ma pomagać w treningach, a drugi w trybie awaryjnym zastąpił Łukasza Skorupskiego.

Mecz Polska – Holandia w piątek 14 listopada o 20:45.

