Nie żyje reprezentant Polski. "Jeszcze kilka miesięcy temu bronił bramki"

Piłka nożna

Nie żyje Jacek Lasota - reprezentant Polski w walking futbolu. Zawodnik Biało-Czerwonych miał 65 lat.

Płonący znicz na nagrobku na tle cmentarza.
fot. PAP
Nie żyje Jacek Lasota

We wtorek 11 listopada na oficjalnym koncie Polskiego Stowarzyszenia Futbolu Chodzonego w mediach społecznościowych pojawiła się bardzo smutna informacja. Zmarł bramkarz reprezentacji Polski w walking futbolu - Jacek Lasota.

 

"Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł nasz kolega Jacek Lasota, który jeszcze kilka miesięcy temu bronił bramki reprezentacji Polski na turnieju w Rzymie. Grał w walking futbol od pięciu lat. Reprezentował kluby: Jeże Zgierz, Rosomak Łódź i Cedepe Klaatu. Miał 65 lat. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje" - napisano.

 

Lasota podczas swojej sportowej kariery występował w takich klubach jak: Jeże Zgierz, Rosomak Łódź i Cedepe Klaatu.

 

Walking futbol to specyficzna odmiana piłki nożnej, głównie skierowana do osób po 40. roku życia. Zawodnicy nie mogą biegać, a także ograniczany jest kontakt fizyczny między zawodnikami.

