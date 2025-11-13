Niepokonany Alcaraz z awansem do półfinału ATP Finals!

Przed rozpoczęciem czwartkowej rywalizacji Carlos Alcaraz był już pewny awansu do półfinału ATP Finals. Wszystko dzięki wcześniejszemu triumfowi Australijczyka Alexa de Minaura nad Amerykaninem Taylorem Fritzem. Lorenzo Musetti natomiast, by znaleźć się w najlepszej czwórce imprezy w Turynie, musiał pokonać Alcaraza.

Początek hiszpańsko-włoskiego spotkania był wyrównany. Obaj zawodnicy bez większych problemów utrzymywali własne podanie. Taki stan utrzymywał się niemal do końcówki seta. Jego decydujące fragmenty należały już do Alcaraza, który po zaciętym gemie przełamał Musettiego, zwyciężając 6:4.

W drugiej partii Hiszpan poszedł za ciosem. Zdobył breaka już na 3:1, lecz następnie to Włoch miał dwie szanse na przełamanie. Lider rankingu wybrnął z opresji i powiększył prowadzenie (4:1). Alcaraz kontynuował świetną grę. Jeszcze raz odebrał serwis Musettiemu i ostatecznie odniósł wiktorię do jednego, z kompletem wiktorii meldując się w półfinale ATP Finals.

Razem z hiszpańskim tenisistą awans do najlepszej czwórki zawodów w Turynie z grupy Jimmy'ego Connorsa wywalczył de Minaur.

Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti 6:4, 6:1

Tabela grupy Jimmy'ego Connorsa:

(mecze, zwycięstwa, porażki, sety)

1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 3, 3, 0, 5-1 - awans

2. Alex de Minaur (Australia) 3, 1, 2, 3-4 - awans

3. Taylor Fritz (USA) 3, 1, 2, 3-4

4. Lorenzo Musetti (Włochy) 3, 1, 2, 2-5

