Niespodzianka w ATP Finals! Faworyt pokonany

Przed spotkaniem w lepszej sytuacji w grupie był Taylor Fritz. Amerykanin miał bowiem na swoim koncie jeden punkt po wiktorii nad Włochem Lorenzo Musettim i przegranej z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Alex de Minaur natomiast przystępował do starcia po porażkach z dwoma wcześniej wymienionymi zawodnikami.

ZOBACZ TAKŻE: Będzie ogień na korcie! Stawka rośnie, a emocje sięgają zenitu

Początek starcia należał do Australijczyka, który przełamał na 2:1, a następnie odskoczył broniąc swoje podanie. Później do głosu doszedł Amerykanin, niwelując całą różnicę. Pierwsza partia rozstrzygnęła się w tie-breaku. Ten został zdominowany przez de Minaura, który szybko odjechał na 3:0, a potem powiększył przewagę do wyniku 6:1 i ostatecznie zwyciężył 7:3.

Tenisista z "Kraju Kangurów" poszedł za ciosem w drugiej odsłonie pojedynku. Zdobył przełamanie na 2:0, które potwierdził własnym serwisem. W kolejnych fragmentach Australijczyk kontrolował przebieg starcia i trzymał na dystans przeciwnika. Przy 5:2 i podaniu Fritza miał piłkę meczową, jednak po widowiskowej akcji Amerykanin wyszedł z opresji. Na niewiele się to zdało - po kilku minutach de Minaur domknął potyczkę przy swoim podaniu, odnosząc premierową wygraną w tej edycji ATP Finals.

Alex de Minaur - Taylor Fritz 7:6(3), 6:3

Skrót meczu Alex de Minaur - Taylor Fritz w załączonym materiale wideo: