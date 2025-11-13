Zagraniczni siatkarze w PlusLidze. Które kraje dały najwięcej zawodników w historii?
Od początku istnienia PLS w jej rozgrywkach wystąpiło wielu zagranicznych siatkarzy. Niektórzy zaliczają się do grona największych gwiazd w historii PlusLigi, inni w tych rozgrywkach startowali do wielkiej kariery. Do polskiej ekstraklasy od 2000 roku ściągnięto zawodników z 46 państw. Które kraje dały najwięcej siatkarzy w historii? Zobacz w galerii zdjęć.
W PLS/PlusLidze od 2000 roku wystąpiło ponad 500 zawodników. Pochodzili oni z 46 krajów wywodzących się z każdej z pięciu konfederacji kontynentalnych zrzeszonych w FIVB.
Wielu graczy wniosło na polskie parkiety nową jakość i przyczyniło się do wzrostu poziomu i atrakcyjności rozgrywek. Wśród największych gwiazd warto wymienić tych, którzy zostali uznawani najlepszymi siatkarzami poszczególnych sezonów. Byli to: Stephane Antiga (Francja, 2009), Georg Grozer (Niemcy, 2012), Felipe Fonteles (Brazylia, 2013), Jochen Schops (Niemcy, 2015) i Benjamin Toniutti (Francja, 2016, 2019).
Które kraje dały najwięcej siatkarzy w historii? Zobacz w galerii zdjęć:
