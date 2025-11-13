Zdecydowane zwycięstwo! Siatkarze Perugii nadal niepokonani

Goście obiecująco rozpoczęli to spotkanie (4:8), ale siatkarze Perugii odrobili straty. W końcówce gospodarze rozstrzygnęli rywalizację na swoją korzyść, dobrze prezentując się w polu serwisowym - asa posłał Wassim Ben Tara, a dwa dołożył Yuki Ishikawa i Perugia wygrała 25:19.

Drugi set od początku toczył się przy przewadze ekipy trenera Angelo Lorenzettiego (8:5, 14:9). Gospodarze kontrolowali sytuację na boisku, pewnie wygrali 25:16, a ostatni punkt wywalczył Agustin Loser. W trzeciej odsłonie gospodarze dokończyli dzieła. Przyjezdni mieli kilka zrywów, próbowali przedłużyć rywalizację, ale Perugia wygrała dość pewnie 25:21.

Najwięcej punktów: Wassim Ben Tara (16), Yuki Ishikawa (16), Oleg Płotnicki (14) – Perugia; Nathan Feral (15) – Cuneo. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku (59%-34%), lepiej punktowali zagrywką (6–1) oraz blokiem (8–6).

Sir Susa Scai Perugia powiększyła zwycięską serię do sześciu meczów. Jest liderem tabeli rozgrywek SuperLega z dorobkiem 16 punktów i pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w obecnym sezonie.

Sir Susa Scai Perugia – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3:0 (25:19, 25:16, 25:21)

Perugia: Oleh Plotnytskyi, Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Yuki Ishikawa, Sebastian Sole, Bryan Argilagos – Marco Gaggini (libero) oraz Donovan Dzavoronok, Gabrijel Cvanciger, Federico Crosato. Trener: Angelo Lorenzetti.

Cuneo: Michele Baranowicz, Ivan Zaytsev, Lorenzo Codarin, Nathan Feral, Claudio Cattaneo, Aleksandar Stefanovic – Domenico Cavaccini (libero) oraz Simone Oberto, Lorenzo Sala, Riccardo Copelli, Matteo Bonomi. Trener: Matteo Batocchio.

