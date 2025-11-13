Polska - Holandia. Wynik meczu. Kto wygrał? Eliminacje mistrzostw świata 2026

Tylko duże niespodzianki w listopadowych spotkaniach eliminacji mistrzostw świata mogą dać polskim piłkarzom bezpośredni awans do przyszłorocznego turnieju lub pozbawić ich miejsca w marcowych barażach. Biało-Czerwoni zagrają w piątek z Holandią w Warszawie i trzy dni później na wyjeździe z Maltą.

Zespół Ronalda Koemana prowadzi w tabeli grupy G z dorobkiem 16 punktów. Polacy tracą do "Oranje" trzy oczka. Ostatnie zwycięstwo nad Holandią nasza kadra odniosła w 1979 roku w eliminacjach mistrzostw Europy. Wrześniowy mecz w Rotterdamie zakończył się remisem 1:1 po trafieniach Denzela Dumfriesa i Matty'ego Casha.

Selekcjoner Jan Urban nie będzie mógł skorzystać z kilku kontuzjowanych zawodników. Z powodu urazów na zgrupowanie nie przyjechali Krzysztof Piątek, Łukasz Skorupski i Jan Bednarek. Z powodu zawieszenia zabraknie również Przemysława Wiśniewskiego, a występ Karola Świderskiego, wracającego po kontuzji, wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Polska - Holandia. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Polska - Holandia w eliminacjach mistrzostw świata 2026 dowiemy się w piątek w późnych godzinach wieczornych. Początek spotkania o godzinie 20:45.

ŁO, Polsat Sport, PAP