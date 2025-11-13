Polska młodzieżówka spisuje się znakomicie w kwalifikacjach, czego potwierdzeniem było wyjazdowe zwycięstwo w październiku ze Szwecją aż 6:0. Łącznie jej bilans bramkowy wynosi 15-0.

Przed szlagierem z Włochami, którzy też zgromadzili 12 pkt, ale mają bilans goli 12-2, trener Jerzy Brzęczek ma jednak kłopoty kadrowe. Kontuzje wyeliminowały m.in. kilku podstawowych piłkarzy - Kacpra Urbańskiego z Legii Warszawa i Marcela Krajewskiego z Widzewa Łódź, którzy ze Szwedami zdobyli po jednej bramce, a także Mateusza Kowalczyka z GKS Katowice.

W miejsce pomocnika Legii powołanie otrzymał jego klubowy kolega - Wojciech Urbański, natomiast Kowalczyka zastąpił Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia.

Piątkowy mecz w Szczecinie rozpocznie się o godz. 16.00. We wtorek Biało-Czerwoni zmierzą się z Macedonią Północną w Bitoli.

Bezpośredni awans do turnieju finałowego ME wywalczy dziewięciu zwycięzców grup oraz najlepsza spośród drużyn z drugich pozycji. Pozostałe osiem zespołów z drugich lokat będzie rywalizować w barażach o cztery miejsca. Stawkę uzupełnią reprezentacje Serbii i Albanii, współgospodarze turnieju w 2027 roku.

Trzy najlepsze zespoły mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku.

Polska - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Polska - Włochy?

Jaki był wynik meczu Polska - Włochy? To pytanie zadają sobie fani futbolu. O tym, kto wygrał mecz Polska - Włochy, przekonamy się w piątek 14 listopada. Wtedy wynik meczu Polska - Włochy pojawi się w tekście.

PAP