Polski turniej Billie Jean King Cup z Igą Świątek od piątku w kanałach Polsat Sport

Telewizja Polsat to oficjalny polski nadawca rozgrywek Billie Jean King Cup oraz Davis Cup czyli tenisowych mistrzostw świata kobiet i mężczyzn. Zawody w Gorzowie Wielkopolskim, które odbędą się w trzeci weekend listopada, to część kwalifikacji do przyszłorocznej edycji BJKC. Tylko najlepszy z grona Polska, Nowa Zelandia oraz Rumunia przejdzie do kolejnej rundy. Każdy mecz Billie Jean King Cup składa się z dwóch pojedynków singlowych oraz jednego deblowego. Kibice mają więc zagwarantowaną potężną dawkę tenisa od piątku aż do niedzieli. Skład Reprezentacji Polski na turniej w Gorzowie Wielkopolskim obok Igi Świątek tworzą Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Kapitanem Polek jest Dawid Celt, a trenerem Maciej Domka.

Transmisje meczowe i programy studyjne w kanałach Polsat Sport

W Gorzowie Wielkopolskim odbędą się trzy mecze w systemie każdy z każdym. Przy okazji spotkań z udziałem Biało-Czerwonych nadawać będzie specjalny program studyjny realizowany wprost z gorzowskiej hali. Gośćmi Filipa Gawęckiego będą m.in. Radosław Szymanik i Alicja Rosolska. Studio do piątkowego meczu Polska - Nowa Zelandia nadawać będzie w Polsacie Sport 1 już od godziny 14:00. Na tym samym kanale o godz. 15:00 rozpocznie się pierwsze starcie singlistek, a kolejne od 17:30 pokaże Polsat Sport 2. Sobotnią potyczkę Rumunia – Nowa Zelandia od godziny 15:00 transmitować będzie Polsat Sport Premium 1. Z kolei niedzielną konfrontację Polska – Rumunia wraz z przedmeczowym studiem od godziny 14:30 oglądać można w Polsacie Sport 2. Przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Marcin Muras i Dawid Olejniczak. Przy okazji weekendowych transmisji tenisowych z Gorzowa Wielkopolskiego widzowie zobaczą także ekskluzywne wywiady reportera Tomasza Lorka z Igą Świątek oraz pozostałymi reprezentantkami Polski.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja Prasowa