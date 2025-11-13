Reprezentacja Polski ponad 46 lat bez zwycięstwa nad Holandią

Początek kontaktów obu zespołów to mecz towarzyski w Warszawie w 1968 roku, zakończony bezbramkowym remisem.

Wszystkie trzy zwycięstwa nad "Pomarańczowymi" polscy piłkarze odnieśli między 1969 a 1979 rokiem, w tym słynne 4:1 z ówczesnymi wicemistrzami świata, z legendarnym Johanem Cruyffem w składzie, na Stadionie Śląskim w Chorzowie we wrześniu 1975 roku w kwalifikacjach mistrzostw Europy.

Z kolei cztery lata później, w maju 1979, po golach Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Mazura biało-czerwoni pokonali Holendrów 2:0 także w słynnym "Kotle Czarownic" w eliminacjach Euro 1980 i była to ostatnia jak dotychczas wygrana z tym rywalem.

14 późniejszych meczów przyniosło sześć remisów i osiem sukcesów "Oranje”".

Co ciekawe, wszystkie sześć remisów Polacy osiągnęli na terenie rywala, m.in. w wrześniu 1:1 w ostatniej konfrontacji tych ekip w Rotterdamie w selekcjonerskim debiucie Jana Urbana. Z kolei przegrali komplet pięciu spotkań w kraju, ostatnio we wrześniu 2022 w Lidze Narodów właśnie na PGE Narodowym 0:2, a także dwa na terenie neutralnym, jak m.in. w Hamburgu w czerwcu 2024 w mistrzostwach Europy.

Bilans potyczek od ostatniego zwycięstwa uzupełnia 0:1 w Amsterdamie we wrześniu 2020 również w Lidze Narodów.

PW, PAP