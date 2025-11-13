Przełomowe wieści w sprawie LeBrona Jamesa. Powrót coraz bliżej
LeBron James przygotowuje się do swojego 23 sezonu NBA. Legendarny amerykański koszykarz opuścił początek rozgrywek ze względu na kontuzję. W ostatnim czasie nadeszły nowe informacje na temat jego powrotu.
Los Angeles Lakers tegoroczne rozgrywki rozpoczęli bez Jamesa. Amerykański koszykarz narzekał na problem z rwą kulszową, co w efekcie wykluczyło go z gry na kilka tygodni.
ZOBACZ TAKŻE: Porażka klubu Sochana! Nikola Jokic wyrównał rekord
W ostatnich dniach nastąpił przełom, gdyż 40-latek trenował z filialną drużyną "Jeziorowców", czyli South Bay Lakers, występującą w G-League. Dodatkowo trener J.J. Reddick poinformował, że James był już w stanie przepracować cały trening oraz wziąć udział w kilkunastu fazach posiadania piłki.
Pod nieobecność Jamesa Los Angeles Lakers radzą sobie nieźle, gdyż wygrali osiem z dwunastu spotkań, a w tabeli Konferencji Zachodniej zajmują piąte miejsce.Przejdź na Polsatsport.pl