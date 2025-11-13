Przełomowe wieści w sprawie LeBrona Jamesa. Powrót coraz bliżej

Koszykówka

LeBron James przygotowuje się do swojego 23 sezonu NBA. Legendarny amerykański koszykarz opuścił początek rozgrywek ze względu na kontuzję. W ostatnim czasie nadeszły nowe informacje na temat jego powrotu.

Trzech koszykarzy podczas meczu, jeden z nich podaje piłkę.
PAP
LeBron James (z prawej) wraca do gry po kontuzji

Los Angeles Lakers tegoroczne rozgrywki rozpoczęli bez Jamesa. Amerykański koszykarz narzekał na problem z rwą kulszową, co w efekcie wykluczyło go z gry na kilka tygodni.

 

ZOBACZ TAKŻE: Porażka klubu Sochana! Nikola Jokic wyrównał rekord

 

W ostatnich dniach nastąpił przełom, gdyż 40-latek trenował z filialną drużyną "Jeziorowców", czyli South Bay Lakers, występującą w G-League. Dodatkowo trener J.J. Reddick poinformował, że James był już w stanie przepracować cały trening oraz wziąć udział w kilkunastu fazach posiadania piłki.

 

Pod nieobecność Jamesa Los Angeles Lakers radzą sobie nieźle, gdyż wygrali osiem z dwunastu spotkań, a w tabeli Konferencji Zachodniej zajmują piąte miejsce.

