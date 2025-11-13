Rosyjska gwiazda rozwiodła się z tenisistą. Teraz randkuje z innym

Rosjanka Anastazja Potapowa i Kazach Aleksander Szewczenko rozwiedli się niecały rok po ślubie. Teraz 24-latka pochwaliła się zdjęciami z wakacji w towarzystwie innego tenisisty.

Młoda kobieta z blond włosami i w letniej sukience stoi na tle panoramy miasta o zachodzie słońca. Widoczny jest diabelski młyn.
fot. Anastazja Potapowa (Instagram)
Anastazja Potapowa

Pod koniec 2023 w środowisku tenisowym głośno było o ślubie Anastazji Potapowej z Aleksandrem Szewczenko. Niecały rok później para postanowiła wziąć jednak rozwód.

 

W tym sezonie natomiast Rosjanka była widziana często na trybunach podczas spotkań Tallona Griekspoora. Tenisistka pierwszy raz zauważona w trakcie meczu Holendra została w marcu podczas Indian Wells. W następnych miesiącach mogliśmy oglądać podobne obrazki regularnie, a ostatnio miesiąc temu przy okazji imprezy w Wiedniu.

 

Zarówno Potapowa, jak i Griekspoor zakończyli już granie w tej kampanii. Teraz wybrali się razem na wakacje, a konkretnie na Malediwy, skąd publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, co rozwiewa wszelkie wątpliwości, dotyczące ich relacji.

 

Anastazja Potapowa i Tallon Griekspoor razem na wakacjach na Malediwachfot. Anastazja Potapowa (Instagram)
