Sabalenka zdradziła szczegóły nt. ciąży!

Aryna Sabalenka ma za sobą świetny sezon. Triumfowała chociażby w wielkoszlemowym US Open. Teraz w jednym z wywiadów Białorusinka zdradziła swoje zamiary dotyczące przyszłości. Wypowiedziała się między innymi na temat planowanej ciąży.

Rok 2025 był niezwykle udany dla Aryny Sabalenki. Białorusinka w całości spędziła go na fotelu liderki rankingu WTA, a także dołożyła do swojej kolekcji następny wielkoszlemowy tytuł - US Open. Ponadto zagrała w finałach Australian Open i Roland Garros, a także odniosła wiktorię w "tysięcznikach" w Miami i Madrycie oraz "500" w Brisbane.

 

Po zakończeniu tej kampanii Sabalenka udzieliła długiego wywiadu na kanale Ołeksandra Sokołowskiego. Odniosła się w nim między innymi do swoich planów na przyszłość i poruszyła temat potencjalnej ciąży. Jak się okazało, Białorusinka musiała zmienić swoje zamiary.

 

- Mając 18 lat myślałam, że w wieku 25 lat wygram wszystko, czego pragnę i będę miała dziecko. Potem wrócę i nadal będę wygrywać - zdradziła.

 

Teraz Sabalenka inaczej patrzy na sprawy związane z posiadaniem potomstwa.

 

- Kocham dzieci i myślę, że one też mnie kochają. Naprawdę chciałabym założyć rodzinę, ale obecnie priorytetem dla mnie jest moja kariera. Przede wszystkim chcę w pełni wykorzystać swój potencjał, aby osiągnąć jak najwięcej sportowych sukcesów. Dopiero wtedy, może za pięć lat, będę chciała założyć rodzinę - wyjaśniła.

