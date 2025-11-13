Sensacyjna porażka Portugalii. Czerwona kartka Ronaldo!

Portugalczycy wiedzieli, że jeśli wygrają w czwartek, to zapewnią sobie awans na mundial. Swoje plany muszą jednak przełożyć o kilka dni.

ZOBACZ TAKŻE: Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań

Irlandczycy postawili poprzeczkę bardzo wysoko i za sprawą dwóch trafień Troya Parrotta prowadzili do przerwy 2:0.

W drugiej połowie sytuacja Portugalczyków skomplikowała się jeszcze bardziej. Czerwoną kartkę za uderzenie łokciem obejrzał Cristiano Ronaldo.

Irlandia wygrała ten mecz i dzięki temu cały czas jest w grze o baraże.



Wszystko rozstrzygnie się w niedzielę. Portugalia zagra z Armenią, a Węgry - z Irlandią.

Na ten moment pierwsza w grupie jest Portugalia (10 punktów), przed Węgrami (8), Irlandią (7) i Armenią (3).

Irlandia - Portugalia 2:0 (2:0)

Bramki: Parrott 17, 45.

Irlandia: Kelleher - Coleman, Collins, O'Shea, O'Brien, Scales (86 Dunne) - Azaz (79 Ebosele), Taylor (68 Coventry), Cullen - Ogbene (86 Johnston), Parrott (68 Idah).

Portugalia: Costa - Cancelo (46 Semedo), Incacio (46 Veiga), Dias, Dalot - Joao Neves (78 Ramos), Vitinha, Ruben Neves - Silva (63 Trincao), Ronaldo, Felix (63 Leao).

Żółte kartki: Azaz, Scales - Cancelo, Dias.

Czerwona kartka: Ronaldo.