Sensacyjna porażka Portugalii. Czerwona kartka Ronaldo!

Piłka nożna

Irlandia pokonała w Dublinie Portugalię 2:0 w czwartkowym meczu eliminacji MŚ. Czerwoną kartkę obejrzał Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo w białej koszulce reprezentacji Portugalii na boisku podczas meczu
fot. PAP
Cristiano Ronaldo podczas meczu Irlandii z Portugalią

Portugalczycy wiedzieli, że jeśli wygrają w czwartek, to zapewnią sobie awans na mundial. Swoje plany muszą jednak przełożyć o kilka dni.

 

ZOBACZ TAKŻE: Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań

 

Irlandczycy postawili poprzeczkę bardzo wysoko i za sprawą dwóch trafień Troya Parrotta prowadzili do przerwy 2:0.

 

W drugiej połowie sytuacja Portugalczyków skomplikowała się jeszcze bardziej. Czerwoną kartkę za uderzenie łokciem obejrzał Cristiano Ronaldo.

 

Irlandia wygrała ten mecz i dzięki temu cały czas jest w grze o baraże.


Wszystko rozstrzygnie się w niedzielę. Portugalia zagra z Armenią, a Węgry - z Irlandią.

 

Na ten moment pierwsza w grupie jest Portugalia (10 punktów), przed Węgrami (8), Irlandią (7) i Armenią (3).

 

Irlandia - Portugalia 2:0 (2:0)

Bramki: Parrott 17, 45.

 

Irlandia: Kelleher - Coleman, Collins, O'Shea, O'Brien, Scales (86 Dunne) - Azaz (79 Ebosele), Taylor (68 Coventry), Cullen - Ogbene (86 Johnston), Parrott (68 Idah).

 

Portugalia: Costa - Cancelo (46 Semedo), Incacio (46 Veiga), Dias, Dalot - Joao Neves (78 Ramos), Vitinha, Ruben Neves - Silva (63 Trincao), Ronaldo, Felix (63 Leao).

 

Żółte kartki: Azaz, Scales - Cancelo, Dias.

 

Czerwona kartka: Ronaldo.

Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 