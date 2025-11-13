Sensacyjny pojedynek na horyzoncie. To z nim zmierzy się Joshua?

Według amerykańskich mediów, trwają zaawansowane negocjacje w sprawie organizacji walki, w której naprzeciw siebie stanęliby Anthony Joshua i Jake Paul. Pojedynek miałby odbyć się w połowie grudnia w Miami.

Strony prowadziły już negocjacje latem, jednak nie udało się dojść do porozumienia.

Jake Paul miał w planach zawalczyć z byłym mistrzem świata wagi lekkiej WBA Gervontą Davisem, ale bokser został oskarżony o napaść i przemoc, stąd pojedynek został odwołany. Ostatnią walką youtubera był czerwcowy pojedynek z Julio Cesarem Chavesem jr., w której wygrał jednogłośnie na punkty.

Na zawodowstwie występuje od 2020 roku.

Natomiast Joshua wróciłby na ring po ubiegłorocznej porażce z Danielem Dubois, w której został znokautowany w piątej rundzie. W ostatnim tygodniu krążyły doniesienia, że Anglik może zawalczyć w Ghanie.

