Sensacyjny pojedynek na horyzoncie. To z nim zmierzy się Joshua?

To może być wielki hit. Były mistrz olimpijski i zunifikowany mistrz świata wagi ciężkiej Anthony Joshua może wrócić do ringu i zawalczyć z youtuberem Jakiem Paulem. Pojedynek miałby odbyć się w jeszcze w tym roku.

Według amerykańskich mediów, trwają zaawansowane negocjacje w sprawie organizacji walki, w której naprzeciw siebie stanęliby Anthony Joshua i Jake Paul. Pojedynek miałby odbyć się w połowie grudnia w Miami.

 

Strony prowadziły już negocjacje latem, jednak nie udało się dojść do porozumienia.

 

Jake Paul miał w planach zawalczyć z byłym mistrzem świata wagi lekkiej WBA Gervontą Davisem, ale bokser został oskarżony o napaść i przemoc, stąd pojedynek został odwołany. Ostatnią walką youtubera był czerwcowy pojedynek z Julio Cesarem Chavesem jr., w której wygrał jednogłośnie na punkty.

 

Na zawodowstwie występuje od 2020 roku.

 

Natomiast Joshua wróciłby na ring po ubiegłorocznej porażce z Danielem Dubois, w której został znokautowany w piątej rundzie. W ostatnim tygodniu krążyły doniesienia, że Anglik może zawalczyć w Ghanie. 

