Siatkarze na lodzie! Oto kluczowe wieści ws. igrzysk w Los Angeles

Z tym lodowiskiem to żaden żart, ale też nie absurd czy fanaberia organizatorów. Areną zmagań siatkarskich będzie bowiem hala, w której na co dzień swoje mecze rozgrywa drużyna NHL - Anaheim Ducks. Można zatem spodziewać się organizacyjnego "show", z których słyną Amerykanie.

Co z pewnością bardziej interesuje kibiców, to terminarz spotkań. Turniej rozpocznie się 16 lipca, a potyczki medalowe odbędą się w dniach 29-30 lipca. Mecze zaplanowane są co cztery godziny, a pierwszy już o godz. 9:00 czasu lokalnego. Z tego powodu fani śledzący zmagania w naszym kraju będą musieli częściowo zarywać nocki, ponieważ według polskiego czasu będą to godz. 18:00, 22:00, 2:00 oraz 6:00.

Dobrą wiadomością jest natomiast godzina meczu finałowego. To bowiem godz. 10:00 czasu lokalnego, czyli 19:00 czasu polskiego.

Schemat turnieju nie ulegnie zmianie. Wystąpi w nim dwanaście drużyn podzielonych na trzy grupy, z których awans do ćwierćfinału uzyskają dwie najlepsze oraz dodatkowo dwie najlepsze z trzecich miejsc.

Z kolei kwalifikację na igrzyska uzyskają mistrzowie kontynentów (Europa, Azja, Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna z Australią i Oceanią), trzy topowe drużyny mundialu, który odbędzie się w Polsce w 2027 roku oraz trzy najlepsze zespoły według ranking FIVB po rozegraniu Ligi Narodów w 2028 roku. Stawkę uczestników uzupełni gospodarz - Stany Zjednoczone.

Polscy siatkarze na poprzednich igrzyskach olimpijskich w Paryżu zdobyli srebrny medal. W turnieju kobiecym wystąpiły również Polki, które odpadły w ćwierćfinale ze Stanami Zjednoczonymi.

