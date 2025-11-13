Siatkarze na lodzie! Oto kluczowe wieści ws. igrzysk w Los Angeles
Igrzyska olimpijskie w Los Angeles rozpoczną się dopiero latem 2028 roku, ale już teraz opublikowano wstępny terminarz turnieju siatkarzy. Wiemy, że spotkania będą rozgrywane na... lodowisku. Ze względu na inną strefę czasową mecze będą rozgrywane o nietypowych porach względem godzin w Europie.
Z tym lodowiskiem to żaden żart, ale też nie absurd czy fanaberia organizatorów. Areną zmagań siatkarskich będzie bowiem hala, w której na co dzień swoje mecze rozgrywa drużyna NHL - Anaheim Ducks. Można zatem spodziewać się organizacyjnego "show", z których słyną Amerykanie.
Co z pewnością bardziej interesuje kibiców, to terminarz spotkań. Turniej rozpocznie się 16 lipca, a potyczki medalowe odbędą się w dniach 29-30 lipca. Mecze zaplanowane są co cztery godziny, a pierwszy już o godz. 9:00 czasu lokalnego. Z tego powodu fani śledzący zmagania w naszym kraju będą musieli częściowo zarywać nocki, ponieważ według polskiego czasu będą to godz. 18:00, 22:00, 2:00 oraz 6:00.
Dobrą wiadomością jest natomiast godzina meczu finałowego. To bowiem godz. 10:00 czasu lokalnego, czyli 19:00 czasu polskiego.
Schemat turnieju nie ulegnie zmianie. Wystąpi w nim dwanaście drużyn podzielonych na trzy grupy, z których awans do ćwierćfinału uzyskają dwie najlepsze oraz dodatkowo dwie najlepsze z trzecich miejsc.
Z kolei kwalifikację na igrzyska uzyskają mistrzowie kontynentów (Europa, Azja, Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna z Australią i Oceanią), trzy topowe drużyny mundialu, który odbędzie się w Polsce w 2027 roku oraz trzy najlepsze zespoły według ranking FIVB po rozegraniu Ligi Narodów w 2028 roku. Stawkę uczestników uzupełni gospodarz - Stany Zjednoczone.
Polscy siatkarze na poprzednich igrzyskach olimpijskich w Paryżu zdobyli srebrny medal. W turnieju kobiecym wystąpiły również Polki, które odpadły w ćwierćfinale ze Stanami Zjednoczonymi.