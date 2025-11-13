Siatkarska sensacja w polskiej lidze! Starcie z faworytem przyniosło pierwsze zwycięstwo w sezonie

Od pierwszych akcji meczu przewagę zaczęła budować drużyna z Mogilna (4:0, 9:4), która nie dała dojść do głosu rywalkom. Set toczył się pod dyktando gospodyń, które nie tylko grały skuteczniej w ataku, ale też lepiej punktowały zagrywką (4–1) i blokiem (5–1). Siatkarki Sokoła powiększały punktowy dystans (14:9, 19:12) i pewnie wygrały 25:15. Seta zamknęła skutecznym atakiem Maria Tsitsigianni.

W drugiej odsłonie role się odwróciły. Już w początkowych fragmentach seta siatkarki Radomki odskoczyły rywalkom na kilka oczek (6:10) i później utrzymywały wyraźną przewagę (10:17). Przyjezdne nie imponowały w ataku, ale zdecydowanie poprawiły zagrywkę i dokładały punkty blokiem. Właśnie blok radomianek ustalił wynik tej partii na 18:25.

Trzeci set był zdecydowanie bardziej wyrównany od poprzednich. Lepiej rozpoczęła drużyna z Radomia (4:8), ale w odpowiedzi poszła punktowa seria siatkarek Sokoła. Dobra zagrywka i błędy rywalek pozwoliły gospodyniom odwrócić wynik (11:9). Na przestrzeni seta raz jedna, raz druga drużyna miała przewagę i losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Po asie Aleksandry Cygan ekipa z Mogilna prowadziła 23:21, punktowa zagrywka Dagmary Dąbrowskiej oznaczała wyrównanie (23:23), ale dwie ostatnie akcje padły łupem Sokoła, które po punktowym bloku wygrały 25:23.

W czwartej odsłonie wynik początkowo krążył wokół remisu (8:8). W środkowej części seta siatkarki Sokoła zaczęły budować punktową zaliczkę (15:13, 20:16). Radomianki złapały kontakt (20:19), ale skuteczny atak o blok Wiktorii Nowak pozwoliły gospodyniom odbudować przewagę. Dwa błędy przyjezdnych w ataku wyprowadziły ekipę z Mogilna na piłkę setową (24:19). Radomka obroniła się w dwóch akcjach, ale Wiktoria Kowalska skutecznym atakiem zakończyła to spotkanie (25:21).

Najwięcej punktów: Maria Tsitsigianni (16), Wiktoria Kowalska (15), Aleksandra Cygan (12), Wiktoria Nowak (10) – Sokół; Martyna Piotrowska (16), Julie Lengweiler (14), Wiktoria Szumera (11) – Radomka. Gospodynie wykorzystały słabszą dyspozycję zespołu z Radomia, lepiej punktowały zagrywką (8–6) i blokiem (16–9). W ekipie Radomki po raz pierwszy po przerwie pojawiła się na boisku Monika Gałkowska. MVP: Aleksandra Cygan (3/5 = 60% skuteczności w ataku + 4 asy + 5 bloków).



Sokół & Hagric Mogilno – Moya Radomka Radom 3:1 (25:15, 18:25, 25:23, 25:21)

Sokół: Ariadna Priante, Maria Tsitsigianni, Wiktoria Nowak, Wiktoria Kowalska, Kinga Stronias, Aleksandra Cygan – Karolina Pancewicz (libero) oraz Sandra Świętoń, Agnieszka Cur-Słomka, Aleksandra Stachowicz. Trener: Mateusz Grabda.

Radomka: Brigitta Petrenko, Julie Lengweiler, Kornelia Garita, Wiktoria Szumera, Weronika Szlagowska, Martyna Piotrowska – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Oleksandra Molchanova, Iga Marszałkowicz, Monika Gałkowska, Dagmara Dąbrowska. Trener: Jakub Głuszak.

