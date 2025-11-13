SuperLega: Sir Susa Scai Perugia - Cuneo Volley. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Sir Susa Scai Perugia - Cuneo Volley to starcie w ramach włoskiej ligi siatkarzy. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Sir Susa Scai Perugia - Cuneo Volley na Polsatsport.pl.

Drużyna, w której barwach występuje reprezentant Polski – Kamil Semeniuk, radzi sobie w tym sezonie świetnie. Perugia wygrała wszystkie dotychczasowe spotkania ligowe i znajduje się na czele tabeli. W ostatniej kolejce zdołała odwrócić losy rywalizacji i wygrać 3:2 z ekipą z Piacenzy.

ZOBACZ TAKŻE: Michał Winiarski zrezygnował z pracy! Podał powód tej niespodziewanej decyzji


Cuneo Volley nie radzi sobie tak dobrze i w tabeli jest dużo niżej od swojego najbliższego przeciwnika. Tegoroczny beniaminek wygrał na razie jedno spotkanie – w 2. kolejce pokonał Cisternę 3:0. Ostatni mecz Cuneo to porażka 1:3 z drużyną Trentino.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Cuneo Volley na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.
 
 

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CUNEO VOLLEYPERUGIARELACJA LIVESIATKÓWKASUPERLEGA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 