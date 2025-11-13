SuperLega: Sir Susa Scai Perugia - Cuneo Volley. Relacja live i wynik na żywo

Drużyna, w której barwach występuje reprezentant Polski – Kamil Semeniuk, radzi sobie w tym sezonie świetnie. Perugia wygrała wszystkie dotychczasowe spotkania ligowe i znajduje się na czele tabeli. W ostatniej kolejce zdołała odwrócić losy rywalizacji i wygrać 3:2 z ekipą z Piacenzy.





Cuneo Volley nie radzi sobie tak dobrze i w tabeli jest dużo niżej od swojego najbliższego przeciwnika. Tegoroczny beniaminek wygrał na razie jedno spotkanie – w 2. kolejce pokonał Cisternę 3:0. Ostatni mecz Cuneo to porażka 1:3 z drużyną Trentino.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Cuneo Volley na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.





ST, Polsat Sport