Tabele ATP Finals - 12.11. Kto ma awans?
Za nami środowe mecze ATP Finals w Turynie. Jak wyglądają tabele?
Włoch Jannik Sinner pokonał Niemca Alexandra Zvereva 6:4, 6:3 i został pierwszym półfinalistą turnieju ATP Finals w Turynie. We wcześniejszym meczu kanadyjski tenisista Felix Auger-Aliassime wygrał 4:6, 7:6 (9-7), 7:5 z Amerykaninem Benem Sheltonem, pozbawiając go szans na awans.
Wicelider światowego rankingu świetnie wywiązał się z roli faworyta, nie dając szans Zverevowi. W pierwszym secie o jego zwycięstwie przesądziło jedno przełamanie przy stanie 5:4. W drugim grający przed żywiołowo dopingującą go publicznością Włoch także raz wygrał gema przy serwisie rywala i rozstrzygnął na swoją korzyść trwający godzinę i 38 minut mecz. Było to jego 28. z rzędu zwycięstwo w hali.
Sinner walczy w Turynie nie tylko o obronę prestiżowego tytułu, ale także o powrót na pierwsze miejsce w rankingu, które stracił na rzecz występującego w drugiej grupie Hiszpana Carlosa Alcaraza. Na razie w Turynie nie stracił seta. Wcześniej pokonał Auger-Aliassime'a 7:5, 6:1, a w grupie czeka go jeszcze spotkanie z Sheltonem. O awans z drugiego miejsca z grupy Bjoerna Borga zagrają Zverev i Auger-Aliassime.
W pierwszej fazie ATP Finals rywalizacja odbywa się w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansuje do półfinałów. Finał rozegrany zostanie 16 listopada.
Wyniki grupy Bjoerna Borga
1. kolejka
Alexander Zverev - Ben Shelton 6:3, 7:6
Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime 7:5, 6:1
2. kolejka
Ben Shelton - Felix Auger-Alliasime 6:4, 6:7, 5:7
Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:4, 6:3
3. kolejka
Jannik Sinner - Ben Shelton, godz. 14:00 (14 listopada, piątek)
Alexander Zverev - Felix Auger-Alliasime, godz. 20:30 (14 listopada, piątek)
Tabela grupy Bjoerna Borga:
(mecze, zwycięstwa, porażki, sety)
1. Jannik Sinner (Włochy) 2, 2, 0, 4-0 - awans
2. Alexander Zverev (Niemcy) 2, 1, 1, 2-2
3. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 2, 1, 1, 2-3
4. Ben Shelton (USA) 2, 0, 2, 1-4
Wyniki grupy Jimmy'ego Connorsa
1. kolejka
Carlos Alcaraz - Alex De Minaur 7:6, 6:2
Taylor Fritz - Lorenzo Musetti 6:3, 6:4
2. kolejka
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz 6:7, 7:5, 6:3
Lorenzo Musetti - Alex De Minaur 7:5, 3:6, 7:5
3. kolejka
Taylor Fritz - Alex de Minaur, godz. 14:00 (13 listopada, czwartek)
Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti, godz. 20:30 (13 listopada, czwartek)
Tabela grupy Jimmy'ego Connorsa:
(mecze, zwycięstwa, porażki, sety)
1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 2, 2, 0, 4-1
2. Taylor Fritz (USA) 2, 1, 1, 3-2
3. Lorenzo Musetti (Włochy) 2, 1, 1, 2-3
4. Alex de Minaur (Australia) 2, 0, 2, 1-4