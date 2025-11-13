Tabele ATP Finals - 12.11. Kto ma awans?

Włoch Jannik Sinner pokonał Niemca Alexandra Zvereva 6:4, 6:3 i został pierwszym półfinalistą turnieju ATP Finals w Turynie. We wcześniejszym meczu kanadyjski tenisista Felix Auger-Aliassime wygrał 4:6, 7:6 (9-7), 7:5 z Amerykaninem Benem Sheltonem, pozbawiając go szans na awans.

ZOBACZ TAKŻE: ATP Finals. Kiedy mecze? Gdzie obejrzeć? Plan transmisji

Wicelider światowego rankingu świetnie wywiązał się z roli faworyta, nie dając szans Zverevowi. W pierwszym secie o jego zwycięstwie przesądziło jedno przełamanie przy stanie 5:4. W drugim grający przed żywiołowo dopingującą go publicznością Włoch także raz wygrał gema przy serwisie rywala i rozstrzygnął na swoją korzyść trwający godzinę i 38 minut mecz. Było to jego 28. z rzędu zwycięstwo w hali.

Sinner walczy w Turynie nie tylko o obronę prestiżowego tytułu, ale także o powrót na pierwsze miejsce w rankingu, które stracił na rzecz występującego w drugiej grupie Hiszpana Carlosa Alcaraza. Na razie w Turynie nie stracił seta. Wcześniej pokonał Auger-Aliassime'a 7:5, 6:1, a w grupie czeka go jeszcze spotkanie z Sheltonem. O awans z drugiego miejsca z grupy Bjoerna Borga zagrają Zverev i Auger-Aliassime.

W pierwszej fazie ATP Finals rywalizacja odbywa się w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansuje do półfinałów. Finał rozegrany zostanie 16 listopada.

Wyniki grupy Bjoerna Borga





1. kolejka





Alexander Zverev - Ben Shelton 6:3, 7:6

Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime 7:5, 6:1

2. kolejka

Ben Shelton - Felix Auger-Alliasime 6:4, 6:7, 5:7

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:4, 6:3

3. kolejka



Jannik Sinner - Ben Shelton, godz. 14:00 (14 listopada, piątek)

Alexander Zverev - Felix Auger-Alliasime, godz. 20:30 (14 listopada, piątek)

Tabela grupy Bjoerna Borga:

(mecze, zwycięstwa, porażki, sety)

1. Jannik Sinner (Włochy) 2, 2, 0, 4-0 - awans

2. Alexander Zverev (Niemcy) 2, 1, 1, 2-2

3. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 2, 1, 1, 2-3

4. Ben Shelton (USA) 2, 0, 2, 1-4

Wyniki grupy Jimmy'ego Connorsa

1. kolejka

Carlos Alcaraz - Alex De Minaur 7:6, 6:2

Taylor Fritz - Lorenzo Musetti 6:3, 6:4

2. kolejka

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz 6:7, 7:5, 6:3

Lorenzo Musetti - Alex De Minaur 7:5, 3:6, 7:5

3. kolejka

Taylor Fritz - Alex de Minaur, godz. 14:00 (13 listopada, czwartek)

Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti, godz. 20:30 (13 listopada, czwartek)

Tabela grupy Jimmy'ego Connorsa:

(mecze, zwycięstwa, porażki, sety)

1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 2, 2, 0, 4-1

2. Taylor Fritz (USA) 2, 1, 1, 3-2

3. Lorenzo Musetti (Włochy) 2, 1, 1, 2-3

4. Alex de Minaur (Australia) 2, 0, 2, 1-4