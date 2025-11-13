Tak wygląda skład Polek na BJK Cup

Iga Świątek rakietą numer jeden

Jako rakieta numer jeden w reprezentacji Polski wystąpił Iga Świątek (2. WTA), czyli wiceliderka światowego rankingu i jedna z najlepszych tenisistek świata w XXI wieku. Bez dwóch zdań będzie faworytką w każdym meczu singlowym. Może dołożyć swoje doświadczenie oraz umiejętności w pojedynkach deblowych.



Polka wraca do gry w kadrze po roku przerwy i w Gorzowie Wielkopolskim chce porwać publiczność do dopingu. To na niej będzie opierać się gra kadry prowadzonej przez Dawida Celta.

Katarzyna Kawa jako dwójka, Martyna Kubka trzecią singlistką

Jako rakieta numer dwa w kadrze pojawi się doświadczona Katarzyna Kawa (124. WTA). To zawodniczka, która nie zawodzi w narodowych barwach. Najwyżej w rankingu singlowym była na 112. pozycji. Po raz ostatni grała pod koniec października w turnieju w Chennai w Indiach. Tam jednak przegrała w 1/8 finału. W Gorzowie Wielkopolskim chce zagrać zdecydowanie lepiej i pomóc reprezentacji w zwycięstwach.



Trzecią z powołanych zawodniczek jest 24-letnia Martyna Kubka, która plasuje się na 359. miejscu w rankingu WTA i od kilku lat buduje swoją pozycję w światowym tenisie. Z reguły gra w mniejszych turniejach rankingu ITF. Ostatni raz grała pod koniec października we Francji w Villenueve D’Ascq jako turniejowa trójka i skończyła swój udział na ćwierćfinale. Miała dwa tygodnie przerwy na przygotowania do rywalizacji w Gorzowie Wielkopolskim.

Debiutująca w kadrze Linda Klimovicova

Szansę debiutu w reprezentacji Polski otrzyma Linda Klimovicova. Pochodząca z Czech zawodniczka od pewnego czasu reprezentuje biało-czerwone barwy. Na ten moment zajmuje 146. miejsce w rankingu WTA i stopniowo poprawia swoją pozycję, zbliżając się do czołowej 100. Ostatni raz grała w turnieju rangi Challenger w czwartym tygodniu października, gdzie przegrała na etapie 1/8 finału. Teraz liczy na udany debiut w kadrze.

Brakuje dwóch liderek

Tym razem w reprezentacji Polski zabraknie dwóch liderek. Z powodu kontuzji i w wyniku przemęczenia w Gorzowie Wielkopolskim nie pojawią się Magda Linette (55. WTA) i Magdalena Fręch (59. WTA). Pomimo ich absencji kadra wygląda dobrze.

