Tauron Liga siatkarek: Wyniki i skróty meczów 6. kolejki (WIDEO)

Drużyna Sokół & Hagric Mogilno niespodziewanie wygrała z Moya Radomką Radom 3:1. Siatkarki z Radomia były faworytkami, ale zaprezentowały się słabo. Wykorzystały to rywalki, które odniosły pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie.

W sezonie 2025/2026 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście zespołów. W fazie zasadniczej drużyny rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Terminarz i plan transmisji meczów 6. kolejki Tauron Ligi:

2025-11-13: Sokół & Hagric Mogilno – Moya Radomka Radom 3:1 (25:15, 18:25, 25:23, 25:21)

2025-11-14: PGE Budowlani Łódź – Metalkas Pałac Bydgoszcz (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-11-14: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-15: DevelopRes Rzeszów – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-17: ITA Tools Stal Mielec – ŁKS Commercecon Łódź (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-18: Lotto Chemik Police – #VolleyWrocław (wtorek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport Fight).

RM, Polsat Sport