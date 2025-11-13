Urban podjął decyzję! Bramkarz na Holandię wybrany

Podczas listopadowego zgrupowania nieobecny jest Łukasz Skoropuski, który w ostatnim czasie pełnił rolę pierwszego bramkarza kadry. Wśród powołanych są za to Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Kacper Tobiasz, a także dowołany w miejsce Skorupskiego Mateusz Kochalski. Faworytów do tego, by wystąpić w jedenastce z Holandią jest dwóch - Drągowski oraz Grabara. Zagrać od 1. minuty może tylko jeden. Kto to będzie?

Jan Urban nie zdradził co prawda nazwiska, ale uchylił rąbka tajemnicy podczas czwartkowej konferencji prasowej. - Decyzja (co do bramkarza - przyp. red.) jest podjęta. Dzisiaj nie chcę się nią dzielić - powiedział selekcjoner.

Urban pojawił się na konferencji razem z Mattym Cashem. Po kilku pytaniach do gracza Aston Villi i jego odpowiedziach, to trener odpowiadał na pytania dziennikarzy.

- Mamy dużo dyskusji na temat tego, kto zagra, w jakim zestawieniu. Musimy sobie poradzić z tym, żeby ze wszystkich możliwości wybrać najlepszą - dodał były trener Legii czy Górnika Zabrze.

Reprezentacja Polski przygotowuje się do dwóch kluczowych meczów - najpierw z Holandią w Warszawie, a następnie z Maltą na wyjeździe. Oba spotkania odbędą się w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 i mogą przesądzić o ostatecznym układzie tabeli w grupie.

Dla Biało-Czerwonych będzie to decydujący moment pierwszej fazy eliminacji. Od wyników tych meczów zależy, kto uzyska bezpośredni awans na mundial, kto trafi do baraży, a kto pożegna się z marzeniami o grze na mistrzostwach. Polska wciąż zachowuje szanse na zajęcie pierwszego miejsca w grupie i wywalczenie biletu do USA, Kanady i Meksyku bez konieczności gry w barażach.

Polsat Sport