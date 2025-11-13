Witold Kupczyński mistrzem świata MotoMini World Series

Moto

Witold Kupczyński wygrał dwa z trzech wyścigów finału MotoMini World Series w klasie 160cc w Walencji i wywalczył mistrzowski tytuł! Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej również przypadło Polakowi Janowi Babiarzowi.

Trzech motocyklistów na podium w strojach wyścigowych, z kaskami u stóp.

Polak był świetnie dysponowany - wygrał dwa z trzech ostatnich wyścigów, a raz zakończył zmagania na drugiej pozycji. To pozwoliło mu wywalczyć tytuł mistrza świata.

 

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Daniel Putorti, a trzeci był inny z Polaków Jan Babiarz.

 

Więcej w materiale wideo:

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEMOTOMOTOGP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: F1 H2O: Bartłomiej Marszałek zagrał va banque w kwalifikacjach
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 