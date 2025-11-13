Witold Kupczyński mistrzem świata MotoMini World Series
Witold Kupczyński wygrał dwa z trzech wyścigów finału MotoMini World Series w klasie 160cc w Walencji i wywalczył mistrzowski tytuł! Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej również przypadło Polakowi Janowi Babiarzowi.
Polak był świetnie dysponowany - wygrał dwa z trzech ostatnich wyścigów, a raz zakończył zmagania na drugiej pozycji. To pozwoliło mu wywalczyć tytuł mistrza świata.
Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Daniel Putorti, a trzeci był inny z Polaków Jan Babiarz.
Więcej w materiale wideo:
