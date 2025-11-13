Zieliński bohaterem głośnego transferu? Jeden szkopuł

Szkoleniowcem ekipy z Rzymu jest Mauricio Sarri, a więc trener, który współpracował z Zielińskim w Napoli. Obaj znają się zatem doskonale i doświadczony Włoch z chęcią widziałby swojego byłego podopiecznego na Stadio Olimpico.

Media w Italii podkreślają, że jest jednak duży problem. To zarobki Zielińskiego, które w Interze sięgają prawie pięciu milionów euro rocznie. To zdecydowanie zbyt wiele jak na budżet Lazio, który z tego powodu może wybrać tańszą opcję. Istnieje jeszcze możliwość, że żądny gry Polak zgodzi się na obniżkę pensji, ale z możliwością regularnej gry w innym renomowanym klubie Serie A.

ZOBACZ TAKŻE: Zieliński zmieni klub już w styczniu? Oto sensacyjny kierunek!

Zieliński jest w Interze od lipca 2024 roku i jego kontrakt z klubem z Mediolanu jest ważny do końca czerwca 2028 roku. Dotychczas rozegrał 51 spotkań, w których strzelił trzy gole i cztery asysty. To zdecydowanie poniżej oczekiwań zarówno samego zainteresowanego, jak i włodarzy, stąd mało prawdopodobne, aby 31-latek wypełnił umowę do końca.

Na początku listopada Zieliński przypomniał o sobie spektakularnym trafieniem w konfrontacji z Weroną. Był to jego premierowy gol w dwunastym meczu w tym sezonie.

103-krotny reprezentant Polski ma uznaną markę w Italii, gdzie na boiskach Serie A wystąpił już 397-krotnie. Jego bilans zatrzymał się na 45 trafieniach i 52 asystach. Zdecydowana większość jego dorobku pochodzi z okresu, gdy bronił barw Napoli, z którym zdobył mistrzostwo i Puchar Włoch.

Polsat Sport