TAURON Liga: BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo

BKS po porażce w pierwszej kolejce nie załamał się i zanotował passę trzech wygranych z rzędu. Warto też zauważyć, z kim przegrała drużyna z Bielska-Białej, mianowicie był to DevelopRes - główny kandydat do mistrzostwa. Świetna seria została przerwana w ostatniej kolejce - BKS poległ po zaciętym spotkaniu 2:3 z Metalkas Pałac Bydgoszcz.





ZOBACZ TAKŻE: Tauron Liga siatkarek: Wyniki i skróty meczów 6. kolejki (WIDEO)



Siatkarki z Opola po pięciu kolejkach legitymują się identycznym bilansem trzech zwycięstw i dwóch porażek. UNI Opole przegrało pierwsze dwa spotkania z DevelopResem i ŁKS-em, a obecnie notuje passę trzech zwycięstw z rzędu. W minionej serii gier zawodniczki z Opolszczyzny nie dały szans siatkarkom z Mielca i zwyciężyły 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport