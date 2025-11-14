Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim. Wyniki ważenia

Sporty walki

Już w najbliższą sobotę odbędzie się kolejna gala Babilon Boxing Show. W przededniu wydarzenia w Ożarowie Mazowieckim zawodnicy i zawodniczki stanęli na wadze podczas oficjalnej ceremonii ważenia.

Bokserka Adrianna Jędrzejczyk prezentuje muskulaturę przed ważeniem.
fot: Facebook/Adrianna Jędrzejczyk - BOKS
Adrianna Jędrzejczyk

W sobotę 15 listopada w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się gala Babilon Boxing Show, której walką wieczoru będzie 8-rundowe starcie Adrianny Jędrzejczyk z Belgijką Helene Connart. Niepokonana 27-latka, notowana na 13. pozycji światowego rankingu Boxrec oraz na drugim miejscu listy WBC, przygotowuje się do pojedynku pod okiem nowego trenera Gusa Currena, wcześniej współpracującego m.in. z Tomaszem Adamkiem i Adamem Balskim. Dla Polki będzie to jednocześnie debiut w kategorii super lekkiej (63,5 kg), do której zeszła z dywizji półśredniej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream live online

 

Waga super lekka pozostaje obecnie pod panowaniem utytułowanej Katie Taylor, jednak zbliżająca się emerytura Irlandki może wkrótce otworzyć drogę do walk mistrzowskich dla zawodniczek z czołówki, w tym m.in. dla Jędrzejczyk. Podczas gali w Ożarowie Mazowieckim zaprezentują się również inni polscy pięściarze: Maciej Smokowski zmierzy się z Marcelem Bode, Jan "Iron" Lodzik stanie naprzeciw Maksima Hardzeiki, a Adrian Domalewski - autor trzech zwycięstw przed czasem z rzędu - spróbuje przedłużyć serię nokautów, a jego rywalem będzie Almir Skrijelj.

 

Zobacz także

 

Wyniki ważenia przed galą Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim:

 

Main event | Boks 8 rund o pas WBC International | 63,5 kg:
Adrianna Jędrzejczyk (62,4 kg) vs Helene Connart (63,1 kg)

 

Co-main event | Boks 8 rund | +101,6 kg:
Maciej Smokowski (107,5 kg) vs Marcel Bode (103,9 kg)

 

Boks 8 rund | 68 kg:
Jan "Iron" Lodzik (68 kg) vs Maksim Hardzeika (68,2 kg)

 

Boks 6 rund | 90,7 kg:
Adrian Domalewski (89,9 kg) vs Almir Skrijelj (90,8 kg)

 

K1 | 3 rundy | 86 kg:
Karol Łasiewicki (86,1 kg) vs David "Gorilla" Szabo-Toth (85 kg)

 

Boks 4 rundy| 79,4 kg:

Kazimierz Kunicki (80 kg) vs Bartosz Barczyński (80,3 kg)

 

Transmisja gali Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim w sobotę 15 listopada od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ADRIANNA JĘDRZEJCZYKBABILON BOXING SHOWBABILON BOXING SHOW W OŻAROWIE MAZOWIECKIMBOKSSPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Borowski - Gracjan Miś. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 