Baraże MŚ 2026. Z kim zagra Polska? Jakie są zasady? Kiedy są baraże?

Po tym, jak Finlandia niespodziewanie przegrała u siebie z Maltą, Polska zapewniła sobie co najmniej baraże o awans do MŚ 2026. Choć Biało-Czerwoni w teorii są jeszcze w grze o bezpośredni awans, musi wydarzyć się piłkarski cud, żeby podopieczni Jana Urbana wygrali grupę eliminacyjną.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że Polska zagra w barażach o awans do MŚ 2026. Co już wiadomo na ten temat?

Baraże MŚ 2026 - zasady

W barażach o MŚ 2026 zagra 12 drużyn z drugich miejsc, jeśli chodzi o grupy eliminacyjne, a także czterej zwycięzcy grup Ligi Narodów 2024/2025, którzy nie wywalczą bezpośredniego awansu w swojej grupie eliminacyjnej.

Baraże będą rozgrywane w systemie pucharowym - najpierw zostaną rozegrane półfinały, a następnie decydujący finał. Cztery drużyny, które osiągnęły najlepsze wyniki w eliminacjach, będą rozstawione.

Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada 2025 roku. Wcześniej poznamy podział na koszyki, a następnie drużyny stworzą dane ścieżki, w których będą rywalizować o awans.

Kiedy są baraże MŚ 2026? Terminarz

Kiedy są baraże o awans na MŚ 2026? Terminarz baraży MŚ 2026 to kluczowy aspekt. Półfinały baraży zostaną rozegrane 26 marca 2026 roku. Natomiast 31 marca 2026 odbędą się finały, po których poznamy komplet drużyn, które wywalczyły awans na mundial.

Baraże MŚ 2026. Z kim zagra Polska?

Jak na razie trudno przewidzieć, z kim Polska zagra w barażach MŚ 2026. Do rozegrania zostanie jeszcze jedna kolejka eliminacyjna, a następnie odbędzie się podział na koszyki i losowanie.

BS, Polsat Sport