Billie Jean King Cup: Polska - Rumunia. Kiedy kolejny mecz Polek? O której godzinie?

Trwa Puchar Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim. W turnieju pod biało-czerwoną flagą grają m.in. Iga Świątek i Katarzyna Kawa. W pierwszym spotkaniu reprezentacja Polski wygrała z Nową Zelandią. Kiedy kolejny mecz Polek? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Kiedy kolejne mecze Polek w Billie Jean King Cup?

Reprezentantki Polski zainaugurowały rywalizację od meczu z Nową Zelandią. W drużynie przeciwniczek zabrakło ich największej gwiazdy - Lulu Sun. Honoru kraju Oceanii bezpośrednio broniły Vivian Yang oraz Elyse Tse, a w deblu - Jade Otway i Erin Routliffe. 

 

W pierwszym spotkaniu Katarzyna Kawa pokonała Yang 6:4, 6:4. Dzięki temu zwycięstwu Biało-Czerwone objęły prowadzenie w rywalizacji 1:0.

 

Później Świątek okazała się bezkonkurencyjna w starciu z Tse. Rywalka zdołała w tym meczu, trwającym zaledwie 43 minuty, ugrać zaledwie jednego gema. 

 

Dzięki zwycięstwom w singlu, reprezentantki Polski zapewniły sobie zwycięstwo w starciu z Nową Zelandią. Mimo to na koniec rozegrano również mecz deblowy. W nim Martyna Kubka i Linda Klimovicova zmierzyły się z parą Jade Otway/Erin Routliffe.

 

Teraz Biało-Czerwone czeka jeden dzień przerwy. Na gorzowski kort powrócą w niedzielę. Ich rywalkami będzie zespół Rumunii. 

Kiedy kolejny mecz Polek w Billie Jean King Cup? O której godzinie?

16.11. 2025, 14:30: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

16.11. 2025, 15:00: Polska - Rumunia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

16.11. 2025, 17:00: Polska - Rumunia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

16.11. 2025, 19:00: Polska - Rumunia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

16.11. 2025, 20:00: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

