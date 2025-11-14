Billie Jean King Cup: Polska - Rumunia. Kiedy kolejny mecz Polek? O której godzinie?

Reprezentantki Polski zainaugurowały rywalizację od meczu z Nową Zelandią. W drużynie przeciwniczek zabrakło ich największej gwiazdy - Lulu Sun. Honoru kraju Oceanii bezpośrednio broniły Vivian Yang oraz Elyse Tse, a w deblu - Jade Otway i Erin Routliffe.

W pierwszym spotkaniu Katarzyna Kawa pokonała Yang 6:4, 6:4. Dzięki temu zwycięstwu Biało-Czerwone objęły prowadzenie w rywalizacji 1:0.

Później Świątek okazała się bezkonkurencyjna w starciu z Tse. Rywalka zdołała w tym meczu, trwającym zaledwie 43 minuty, ugrać zaledwie jednego gema.

Dzięki zwycięstwom w singlu, reprezentantki Polski zapewniły sobie zwycięstwo w starciu z Nową Zelandią. Mimo to na koniec rozegrano również mecz deblowy. W nim Martyna Kubka i Linda Klimovicova zmierzyły się z parą Jade Otway/Erin Routliffe.

Teraz Biało-Czerwone czeka jeden dzień przerwy. Na gorzowski kort powrócą w niedzielę. Ich rywalkami będzie zespół Rumunii.

Kiedy kolejny mecz Polek w Billie Jean King Cup? O której godzinie?

16.11. 2025, 14:30: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

16.11. 2025, 15:00: Polska - Rumunia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

16.11. 2025, 17:00: Polska - Rumunia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

16.11. 2025, 19:00: Polska - Rumunia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

16.11. 2025, 20:00: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

KP, Polsat Sport