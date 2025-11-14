BJK Cup: Iga Świątek - Elyse Tse. Relacja live i wynik na żywo
Iga Świątek - Elyse Tse to spotkanie w ramach starcia Polska - Nowa Zelandia podczas Pucharu Billie Jean King. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Elyse Tse na Polsatsport.pl.
Wielki tenis gości w Polsce. W dniach 14-16 listopada Gorzów Wielkopolski jest gospodarzem turnieju barażowego grupy B Pucharu Billie Jean King. W zmaganiach udział biorą reprezentacje Polski, Rumunii i Nowej Zelandii. Triumfator awansuje do przyszłorocznych kwalifikacji, gdzie powalczy o przepustkę do imprezy finałowej.
ZOBACZ TAKŻE: Świątek zaskoczyła przed BJKC! "Byłam w kawiarni z kotkami"
Biało-Czerwone występują przed własną publicznością na czele ze swoją liderką, sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową - Igą Świątek. - Bez dwóch zdań gra dla reprezentacji to zawsze ogromna przyjemność - powiedziała wiceliderka rankingu WTA w rozmowie z Tomaszem Lorkiem dla Polsatu Sport.
Oprócz Świątek, w składzie naszej drużyny narodowej znalazły się Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Zabrakło między innymi Magdy Linette, Magdaleny Fręch czy Mai Chwalińskiej. Kapitanem zespołu jest Dawid Celt, a trenerem - Maciej Domka.
W pierwszym meczu w Gorzowie Wielkopolskim Polki mierzą się z Nowozelandkami. W ich szeregach najmocniejszym ogniwem jest ósma deblistka świata - Erin Routliffe. Powołane zostały również Elyse Tse, Vivian Yang oraz Jade Otway.
