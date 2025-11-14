BJK Cup: Iga Świątek - Elyse Tse. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek - Elyse Tse to spotkanie w ramach starcia Polska - Nowa Zelandia podczas Pucharu Billie Jean King. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Elyse Tse na Polsatsport.pl.

Wielki tenis gości w Polsce. W dniach 14-16 listopada Gorzów Wielkopolski jest gospodarzem turnieju barażowego grupy B Pucharu Billie Jean King. W zmaganiach udział biorą reprezentacje Polski, Rumunii i Nowej Zelandii. Triumfator awansuje do przyszłorocznych kwalifikacji, gdzie powalczy o przepustkę do imprezy finałowej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek zaskoczyła przed BJKC! "Byłam w kawiarni z kotkami"

 

Biało-Czerwone występują przed własną publicznością na czele ze swoją liderką, sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową - Igą Świątek. - Bez dwóch zdań gra dla reprezentacji to zawsze ogromna przyjemność - powiedziała wiceliderka rankingu WTA w rozmowie z Tomaszem Lorkiem dla Polsatu Sport.

 

Oprócz Świątek, w składzie naszej drużyny narodowej znalazły się Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Zabrakło między innymi Magdy Linette, Magdaleny Fręch czy Mai Chwalińskiej. Kapitanem zespołu jest Dawid Celt, a trenerem - Maciej Domka.

 

W pierwszym meczu w Gorzowie Wielkopolskim Polki mierzą się z Nowozelandkami. W ich szeregach najmocniejszym ogniwem jest ósma deblistka świata - Erin Routliffe. Powołane zostały również Elyse Tse, Vivian Yang oraz Jade Otway.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Elyse Tse na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
BILLIE JEAN KING CUPBILLIE JEAN KING CUP GORZÓW WIELKOPOLSKIBJKCBJKC GORZÓW WIELKOPOLSKIDAWID CELTELYSE TSEERIN ROUTLIFFEIGA ŚWIĄTEKJADE OTWAYKATARZYNA KAWALINDA KLIMOVICOVAMACIEJ DOMKAMARTYNA KUBKAPOLSKAPUCHAR BILLIE JEAN KINGPUCHAR BILLIE JEAN KING GORZÓW WIELKOPOLSKIREPREZENTACJA POLSKITENISVIVAN YANG

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 