BJK Cup: Klimovicova/Kubka - Otway/Routliffe. Relacja live i wynik na żywo

Wielki tenis gości w Polsce. W dniach 14-16 listopada Gorzów Wielkopolski jest gospodarzem turnieju barażowego grupy B Pucharu Billie Jean King. W zmaganiach udział biorą reprezentacje Polski, Rumunii i Nowej Zelandii. Triumfator awansuje do przyszłorocznych kwalifikacji, gdzie powalczy o przepustkę do imprezy finałowej.

Biało-Czerwone występują przed własną publicznością na czele ze swoją liderką, sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową - Igą Świątek. - Bez dwóch zdań gra dla reprezentacji to zawsze ogromna przyjemność - powiedziała wiceliderka rankingu WTA w rozmowie z Tomaszem Lorkiem dla Polsatu Sport.

Oprócz Świątek, w składzie naszej drużyny narodowej znalazły się Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Zabrakło między innymi Magdy Linette, Magdaleny Fręch czy Mai Chwalińskiej. Kapitanem zespołu jest Dawid Celt, a trenerem - Maciej Domka.

W pierwszym meczu w Gorzowie Wielkopolskim Polki mierzą się z Nowozelandkami. W ich szeregach najmocniejszym ogniwem jest ósma deblistka świata - Erin Routliffe. Powołane zostały również Elyse Tse, Vivian Yang oraz Jade Otway.

