Ciężka przeprawa Katarzyny Kawy! Polska prowadzi z Nową Zelandią

Spotkanie zaczęło się dla Polki bardzo niekorzystnie. Już w pierwszym gemie straciła własne podanie, a jej rywalka z Nowej Zelandii szybko zbudowała przewagę. Kawa popełniała sporo niewymuszonych błędów i od pierwszych wymian to Yang dyktowała tempo. Po kolejnym wygranym gemie prowadziła już 3:0.

Piąta partia okazała się najdłuższą w całym meczu. Polka wypracowała pięć szans na przełamanie, a przeciwniczka również dochodziła do okazji, by zamknąć tę odsłonę. Ostatecznie to tenisistka z Krynicy-Zdrój rozstrzygnęła gema na swoją korzyść i zmniejszyła stratę do przeciwniczki. Następne dwie partie także zakończyły się przełamaniami. W dziewiątym gemie Polka przejęła inicjatywę, ponownie odebrała serwis Yang, a chwilę później przy własnym podaniu wykorzystała drugą piłkę setową i zamknęła wymagającego pierwszego seta.

Druga partia zaczęła się od serii przełamań i po trzech gemach to Kawa prowadziła 2:1. Yang coraz wyraźniej odczuwała trudy meczu, choć wciąż ratowała się solidną techniką. W kolejnych wymianach inicjatywa zaczęła jednak przechodzić właśnie na stronę zawodniczki z Nowej Zelandii. 32-latka straciła koncentrację i oddała następnego gema przy swoim podaniu, lecz w następnym fragmencie wróciła do skutecznej gry. Odrobiła przełamanie i objęła prowadzenie 5:4, a następnie przypieczętowała swoje zwycięstwo w tym starciu.

W drugim spotkaniu, które może dać Biało-Czerwonym wygraną w całej konfrontacji z Nową Zelandią, liderka naszej reprezentacji Iga Świątek zagra z Elyse Tse. Jeśli ten pojedynek nie rozstrzygnie dwumeczu, o końcowym wyniku zadecyduje debel z udziałem pary Linda Klimovicova i Martyna Kubka przeciwko duetowi Jade Otway oraz Erin Routliffe.

Starcia polskich tenisistek w Billie Jean King Cup można oglądać na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Katarzyna Kawa (Polska, 124. WTA) - Vivian Yang (Nowa Zelandia, 541. WTA) 6:4, 6:4.