Co za powrót Polaków w meczu z Włochami! "Orły Brzęczka" wciąż niepokonane

Od początku spotkania obie strony pokazywały aktywność pod bramką rywala. Jako pierwsi w klarownej okazji odnaleźli się Włosi, którzy już w 13. minucie skierowali piłkę w stronę Łubika. Dogrywana przez Lucę Koleosho futbolówka odbiła się od głowy Luigiego Cherubiniego, ale prosto w słupek. Ten sam Cherubini uderzał kilka minut później, ale tym razem tylko obok słupka.

Polacy również mieli swoje okazje. Szczególnie aktywny był Tomasz Pieńko, który zmusił do interwencji Lorenzo Palmisaniego. Także on odnalazł się najlepiej w zamieszaniu po rzucie wolnym i już uderzał na praktycznie pustą bramkę, gdy w bohaterskim rzucie wybił ją nagle Filippo Mane. Jeszcze w samej końcówce uderzał na Filip Kocaba, ale piłka poleciała daleko w trybuny. Po dwóch minutach doliczonego czasu sędzia zaprosił obie drużyny do szatni.

W drugiej połowie zdecydowanie przeważali Włosi, którzy z coraz większą intensywnością nacierali na bramkę Łubika. Polski golkiper dwoił się i troił w obronie przed włoskimi napastnikami, niekiedy broniąc w doskonałych sytuacjach, lecz był już bezradny wobec przepięknego uderzenia Niccolo Pisillego. Młody pomocnik Romy przymierzył z powietrza i umieścił piłkę w siatce. Mieliśmy wynik 0:1 w 61. minucie meczu.

Biało-Czerwoni próbowali swoich sił w ataku, ale zdecydowanie częściej wygrywali pojedynki słowne z rywalami. Przełom przyszedł w drugiej części połowy, gdy na boisku zameldowało się aż czterech zmienników. To do nich należały decydujące trafienia.

Najpierw po wyśmienitej indywidualnej akcji Jana Faberskiego z doskonałej obsługi podaniem skorzystał Wiktor Bogacz. Tym samym mieliśmy wyrównanie. Niedługo potem z kontrą znów ruszyli Polacy i po chwili zamieszania niepilnowany pozostał Maciej Kuziemka. Zawodnik Wisły Kraków uderzył z daleka i potężnym strzałem pokonał włoskiego bramkarza. Tym samym w ciągu czterech minut Biało-Czerwoni odwrócili losy spotkania.

Jeszcze na samym finiszu ciśnienia nie wytrzymywali z kolei Włosi. Ciągnięty przez Kozubala za koszulkę Koleosho sprowadził do parteru swojego oponenta. W efekcie Polak ujrzał żółtą kartkę, a włoski zawodnik czerwoną. Niedługo potem arbiter zakończył mecz.

Reprezentacja Polski odniosła tym samym piątą wygraną w eliminacjach ME i przewodzi tabeli grupy E. Biało-Czerwoni mają imponujący bilans siedemnastu strzelonych bramek i tylko jednej straconej. W następnym spotkaniu Polacy zmierzą się 18 listopada na wyjeździe z Macedonią Północną. Turniej finałowy mistrzostw Europy odbędzie się w 2027 roku w Albanii i Serbii.



Polska - Włochy 2:1 (0:0)



Bramki: Wiktor Bogacz 83, Maciej Kuziemka 86 - Niccolo Pisilli 61

Czerwona kartka: Luca Koleosho 90+5



Polska: Marcel Łubik - Igor Drapiński, Michał Gurgul, Mariusz Kutwa, Wiktor Nowak - Antoni Kozubal, Filip Kocaba (Dawid Drachal 66), Tomasz Pieńko (Kamil Jakubczyk 90), Kacper Duda (Jan Faberski 74), Oskar Pietuszewski (Maciej Kuziemka 75) - Marcel Reguła (Wiktor Bogacz 66)



Włochy: Lorenzo Palmisani - Marco Palestra, Pietro Comuzzo, Filippo Mane, Davide Bartesaghi - Niccolo Pisilli (Tommaso Berti 82), Luca Lipani, Matteo Dagasso - Luigi Cherubini, Francesco Camarda (Alphadjo Cisse 75), Luca Koleosho