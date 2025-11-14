Ekspresowe zwycięstwo Świątek! 6:0, 6:1! Polska wygrała z Nową Zelandią

Od pierwszych wymian Polka narzuciła swoje warunki gry. Różnica nie dotyczyła jedynie doświadczenia - poziom gry był tak odmienny, że Tse od początku walczyła głównie o pojedyncze punkty. Wiceliderka światowego rankingu przeważała szybkością i ustawianiem się przy dłuższych wymianach, co było widoczne niemal w każdej akcji. Świątek traciła punkty jedynie sporadycznie, najczęściej po własnych niewymuszonych błędach. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 6:0 po zaledwie 19 minutach, a zawodniczka z Raszyna oddała w niej rywalce tylko siedem punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Billie Jean King Cup. Kiedy mecze reprezentacji Polski? Terminarz i plan transmisji

Druga partia wyglądała bardzo podobnie, choć tym razem kilka niewymuszonych błędów Polki sprawiło, że w czwartym gemie Tse w końcu przerwała serię przegranych i utrzymała własny serwis. Poza odebraniem Świątek szansy na tzw. tenisowy "rowerek" - czyli wygraną 6:0, 6:0 - 21-latka nie była w stanie stworzyć realnego zagrożenia. Resztę gemów pewnie kontrolowała druga rakieta świata, która zamknęła mecz w dwóch setach.

Starcie trwało zaledwie 44 minuty.

W poprzednim meczu Katarzyna Kawa po wymagającym spotkaniu pokonała Vivian Yang 6:4, 6:4, dzięki czemu Polska objęła prowadzenie 2:0 i już po dwóch pojedynkach zagwarantowała sobie triumf w całej konfrontacji. Zgodnie z regulaminem zostanie rozegrany jeszcze mecz deblowy, w którym Linda Klimovicova i Martyna Kubka zmierzą się z parą Jade Otway oraz Erin Routliffe.

W niedzielę, w kolejnym starciu turnieju kwalifikacyjnego grupy B Pucharu Billie Jean King, Polki zmierzą się z Rumunkami.

Starcia polskich tenisistek w Billie Jean King Cup można oglądać na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Świątek - Tse. Wynik meczu. Kto wygrał?

Iga Świątek (Polska, 2. WTA) - Elyse Tse (Nowa Zelandia, 909. WTA) 6:0, 6:1.