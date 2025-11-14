El. ME U21: Polska - Włochy. Relacja live i wynik na żywo

Młodzieżowa kadra trenera Brzęczka gra w tych eliminacjach perfekcyjnie. Po czterech kolejkach Polacy mają na koncie komplet punktów. Bilans bramek również jest imponujący - Biało-Czerwoni strzelili ich piętnaście, natomiast stracili zero. Wygrywali kolejno z Macedonią Północną (3:0), Armenią (4:0), Czarnogórą (2:0) i Szwecją (6:0). To właśnie ostatni pokaz siły w starciu ze Szwedami sprawił, że o polskiej młodzieżówce zaczęło się mówić więcej, a opinia publiczna doceniła szkoleniowca Jerzego Brzęczka.





Do grona liderów ofensywnych kadry U-21 zdecydowanie trzeba zaliczyć Oskara Pietuszewskiego i Tomasza Pieńkę. 17-letni skrzydłowy Jagiellonii strzelił już w tych eliminacjach cztery gole i zanotował jedną asystę. Jego starszy kolega z kadry, 21-letni zawodnik Rakowa, pakował piłkę do siatki rywala trzykrotnie i aż pięć razy asystował przy trafieniach innych kadrowiczów.





Piątkowy rywal Polaków, Włosi - również są w tych eliminacjach jak do tej pory bezbłędni. Wygrali wszystkie spotkania, ale przez gorszy bilans bramek przystępują do rywalizacji jako wicelider grupy. W kadrze trenera Silvio Baldiniego znajdziemy wielu zawodników, którzy mają już na koncie występy w najlepszych europejskich ligach. Są to między innymi Luca Koleosho, który strzelał już bramki na angielskich boiskach, Davide Bartesaghi – regularnie grający w tym sezonie w formacji defensywnej AC Milanu i Francesco Camarda, 17-latek z ponad dwudziestoma występami w Serie A.





W kadrze Brzęczka względem poprzedniego zgrupowania zabraknie kontuzjowanych: Marcela Krajewskiego, Mateusza Kowalczyka i Kacpra Urbańskiego. Tych dwóch ostatnich wypadło ze zgrupowania tuż przed jego rozpoczęciem i w ich miejsce dowołano Wojciecha Urbańskiego i Kamila Jakubczyka.





Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Włochy na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 16:00.





ST, Polsat Sport