El. MŚ 2026: Polska - Holandia. Relacja live i wynik na żywo

Listopadowe zgrupowanie reprezentacji jest ostatnim z meczami eliminacji mistrzostw świata 2026, które odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Polacy w starciu przedostatniej kolejki mierzą się na Stadionie Narodowym w Warszawie z Holendrami.

Obie drużyny rywalizowały ze sobą we wrześniu. W Rotterdamie padł remis 1:1, a bramki zdobywali Denzel Dumfries i Matty Cash. Potyczka na De Kuip była debiutem dla Jana Urbana w roli selekcjonera Biało-Czerwonych.

Od tamtej pory kadra pod wodzą 63-latka rozegrała jeszcze trzy spotkania. W kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu pokonała 3:1 Finlandię i 2:0 Litwę oraz towarzysko zwyciężyła 1:0 nad Nową Zelandią.

Występy Polaków pod wodzą Urbana znacznie poprawiły sytuację naszych rodaków w tabeli grupy eliminacyjnej. Reprezentacja zajmuje bowiem drugą lokatę z dorobkiem 13 punktów i tylko kataklizm odbierze jej miejsce w barażach.

Z drugiej strony, ze względu na słabsze wyniki pod skrzydłami Michała Probierza, Biało-Czerwoni mają już tylko matematyczne szanse na bezpośredni awans na turniej w Ameryce Północnej. Wyżej - z 16 "oczkami" na koncie - znajdują się właśnie Holendrzy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Holandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.