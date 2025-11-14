Handball Arena - 14.11. Transmisja TV i stream online

Piłka ręczna

Przed nami kolejny odcinek magazynu Handball Arena. W nadchodzącym programie podsumujemy 10. kolejkę Orlen Superligi, mecze polskich klubów w Lidze Mistrzów a także z kamerą odwiedzimy PGE Wybrzeże Gdańsk. Premiera programu Handball Arena o godzinie 21:00 na Polsatsport.pl oraz na naszym kanale YouTube. O godzinie 23:00 w Polsacie Sport 3.

Logo programu Handball Arena z sylwetkami piłkarzy ręcznych.
fot. Polsat Sport
Handball Arena. Gdzie obejrzeć?

W piątkowym programie gośćmi Tomasza Włodarczyka będą Artur Siódmiak i Michał Świrkula. Eksperci podsumują mecze 10. kolejki Orlen Superligi, a także mecze Industrii Kielce i Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona ponownie za mocna! Trzecia porażka Wisły w Lidze Mistrzów

 

Zaprezentujemy też materiał o PGE Wybrzeżu Gdańsk. Artur Siódmiak wybrał się z kamerą do jednego z najlepszych polskich klubów. Porozmawiał z trenerem Patrykiem Romblem, który w przeszłości prowadził reprezentację Polski, oraz z prezesem gdańskiej drużyny Jackiem Paubą.

 

Premiera programu Handball Arena o godzinie 21:00 na Polsatsport.pl oraz na naszym kanale YouTube. O godzinie 23:00 w Polsacie Sport 3.

Polsat Sport
HANDBALL ARENAINNEPIŁKA RĘCZNA
