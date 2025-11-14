Handball Arena - 14.11. Transmisja TV i stream online

W piątkowym programie gośćmi Tomasza Włodarczyka będą Artur Siódmiak i Michał Świrkula. Eksperci podsumują mecze 10. kolejki Orlen Superligi, a także mecze Industrii Kielce i Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów.

Zaprezentujemy też materiał o PGE Wybrzeżu Gdańsk. Artur Siódmiak wybrał się z kamerą do jednego z najlepszych polskich klubów. Porozmawiał z trenerem Patrykiem Romblem, który w przeszłości prowadził reprezentację Polski, oraz z prezesem gdańskiej drużyny Jackiem Paubą.

Premiera programu Handball Arena o godzinie 21:00 na Polsatsport.pl oraz na naszym kanale YouTube. O godzinie 23:00 w Polsacie Sport 3.

