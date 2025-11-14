Jest kadra meczowa na spotkanie z Holandią. Kogo skreślił Jan Urban?

Jan Urban powołał 23-osobową kadrę na piątkowy mecz z Holandią w ramach eliminacji mistrzostw świata. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych nie skorzysta z usług Bartosza Slisza, Przemysława Wiśniewskiego i Kacpra Tobiasza.

Trzeba dodać, że selekcjoner nie miał za dużego bólu głowy, gdyż Slisz i Wiśniewski w tym meczu pauzują za kartki, więc ich występ w piątek jest niemożliwy. Z kolei Tobiasz funkcjonuje w zespole jako czwarty bramkarz i pełni rolę zawodnika pomagającego w treningu.

Taka decyzja sprawia, że szansę na debiut mogą otrzymać Filip Rózga i Kryspin Szcześniak. Bez występu w kadrze pozostaje też trzeci bramkarz Mateusz Kochalski.

Kadra meczowa reprezentacji Polski:

Bramkarze: Bramkarze: Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski, Mateusz Kochalski

Obrońcy: Matty Cash, Kryspin Szcześniak, Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński

Pomocnicy: Filip Rózga, Bartosz Kapustka, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Paweł Wszołek, Kacper Kozłowski, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski

Napastnicy: Robert Lewandowski, Karol Świderski, Adam Buksa, Michał Skóraś

