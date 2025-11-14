Kubka zmotywowana przed występem w reprezentacji. "Kibice mnie niosą"

W karierze Martyny Kubki doszło w tym sezonie do wielkich zmian. Polka wymieniła bowiem cały sztab szkoleniowy i przeniosła się do Włoch, gdzie trenuje w Piatti Tennis Center.

- W połowie roku rozstałam się z dotychczasowym sztabem, więc szukałam nowego miejsca treningowego. Słyszałam dużo dobrych opinii o tej akademii, więc pojechałam tam. Byłam tam już kilka razy. Bardzo mi się podoba. Utożsamiam się z ich podejściem, jakie mają do mojego rozwoju. Trenuję tam i tenisa, i przygotowanie motoryczne. Jestem też bardzo zaopiekowana jeśli chodzi o fizjoterapię, więc większą część sezonu przygotowanego w styczniu też tam spędzę - wyjaśniła w rozmowie z Tomaszem Lorkiem dla Polsatu Sport.

Najbliższym startem Kubki jest turniej barażowy grupy B Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim. Biało-Czerwone zmierzą się z Nową Zelandią i Rumunią.

- Na pewno jest to wielka duma, że można reprezentować swój kraj. Ja zawsze cieszę się na tygodnie reprezentacyjne, zawsze cieszę się, gdy dostaję powołanie do kadry. Kibice też niosą, zwłaszcza że mecze są w Polsce. Pamiętam kwietniowe spotkania w Radomiu - było ponad cztery tysiące ludzi, tak że naprawdę czuć było adrenalinę. Trybuny żyły. To mnie niosło i grała wtedy bardzo dobry tenis. Słyszałam, że tutaj trybuny też mają być pełne, bilety są wyprzedane, pięć tysięcy miejsc, więc nie mogę się doczekać - powiedziała.

Tenis Kubki opiera się na agresywnej, ofensywnej grze. Zawodniczka odniosła się do warunków panujących w Arenie Gorzów.

- Ta nawierzchnia akurat jest dość wolna, aczkolwiek ja bardzo dobrze odnajduję się na hardzie. Preferuję ją, jeśli chodzi o porównanie z mączką. Hala też mi sprzyja, lubię grać pod dachem, na nawierzchni twardej - oceniła.

