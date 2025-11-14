W październiku zeszłego roku pojawiła się oficjalna informacja, zgodnie z którą pochodząca z Czech Linda Klimovicova będzie reprezentowała Polskę. Utalentowana sportsmenka, półfinalistka juniorskiego Wimbledonu z 2022 roku, otrzymała wówczas polskie obywatelstwo.

ZOBACZ TAKŻE: Billie Jean King Cup. Kiedy mecze reprezentacji Polski? Terminarz i plan transmisji

Decyzja Klimovicovej wywołała w Czechach prawdziwą burzę. I choć działacze podeszli do niej z pewnym zrozumieniem, natychmiast pojawiły się głosy, mówiące o konieczności wprowadzenia ustaw, które utrudniałyby odpływ talentów do innych krajów.

- O tym, że Linda Klimovicova zmieniła obywatelstwo, dowiedzieliśmy się z mediów i jest to dla nas bardzo nieprzyjemna niespodzianka. Nigdy nie wyrażała takich chęci, grając w Przerowie i Prościejowie. Ta sytuacja jest jednak potwierdzeniem słuszności jednego z celów nowego zarządu Czeskiego Związku Tenisowego (CTS), jakim jest przygotowanie tak zwanych umów reprezentacyjnych. Znajdzie się w nich zapis, że jeśli dany zawodnik będzie chciał liczyć na wsparcie Związku lub państwa, będzie miał obowiązek gry dla swojego klubu i drużyny narodowej. Jeśli zdecyduje się on zaś na zmianę obywatelstwa, będzie musiał zapłacić za cały proces szkolenia w Czechach - zapowiedział w rozmowie z portalem iDNES Jakub Kotrba, prezes CTS.

Aktualnie 21-letnia Klimovicova występuje w barwach reprezentacji Polski podczas Pucharu Billie Jean King.

Linda Klimovicova błyszczy w barwach reprezentacji Polski:

Linda Klimovicova błyszczy w barwach reprezentacji Polski (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport