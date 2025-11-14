Magazyn #7Strefa - 15.11. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Zapraszamy na kolejny odcinek Magazynu #7Strefa, który poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk. Obok nich nie zabraknie oczywiście znakomitych gości. Transmisja w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Logo programu "#7Strefa" z cyfrą 7 i znakiem "#" na pomarańczowym tle.
fot. Polsat Sport
Magazyn #7Strefa. Gdzie obejrzeć?

Czas na kolejny odcinek magazynu #7Strefa. Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, których gośćmi będą prezes Bogdanki LUK Lublin Krzysztof Skubiszewski, trener reprezentacji Polski do lat 21 Piotr Graban oraz ekspert i komentator Polsatu Sport Maciej Jarosz.

 

ZOBACZ TAKŻE: Słodko-gorzki początek Polaków na mistrzostwach świata

 

Jak co tydzień, w studiu nie zabraknie wielu ciekawych wątków. Tematami programu będą między innymi beniaminkowie PlusLigi i szanse na zbudowanie drużyny, która przetrwa lata, a nie tylko jeden sezon.

 

Ponadto Marta Ćwiertniewicz przepyta Norberta Hubera, który w ostatnich dniach rywalizował w Japonii przeciwko Bartoszowi Kurkowi. Grzegorz Wojnarowski z kolei wybrał się do Zawiercia, gdzie porozmawiał z Andrzejem Kowalem i Michałem Winiarskim przed sobotnim starciem PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie - JSW Jastrzębski Węgiel.

 

Nie zabraknie oczywiście także kącika libero. Jakub Bednaruk przeanalizuje najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje na siatkarskich parkietach w minionym tygodniu.

 

Transmisja magazynu #7Strefa w sobotę 14 listopada w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
#7STREFABOGDANKA LUK LUBLININNEKRZYSZTOF SKUBISZEWSKIMACIEJ JAROSZPIOTR GRABANPLUSLIGAPLUSLIGA 2025/26SIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje MVP meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 