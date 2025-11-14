Magazyn #7Strefa - 15.11. Transmisja TV i stream online

Czas na kolejny odcinek magazynu #7Strefa. Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, których gośćmi będą prezes Bogdanki LUK Lublin Krzysztof Skubiszewski, trener reprezentacji Polski do lat 21 Piotr Graban oraz ekspert i komentator Polsatu Sport Maciej Jarosz.

Jak co tydzień, w studiu nie zabraknie wielu ciekawych wątków. Tematami programu będą między innymi beniaminkowie PlusLigi i szanse na zbudowanie drużyny, która przetrwa lata, a nie tylko jeden sezon.

Ponadto Marta Ćwiertniewicz przepyta Norberta Hubera, który w ostatnich dniach rywalizował w Japonii przeciwko Bartoszowi Kurkowi. Grzegorz Wojnarowski z kolei wybrał się do Zawiercia, gdzie porozmawiał z Andrzejem Kowalem i Michałem Winiarskim przed sobotnim starciem PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie - JSW Jastrzębski Węgiel.

Nie zabraknie oczywiście także kącika libero. Jakub Bednaruk przeanalizuje najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje na siatkarskich parkietach w minionym tygodniu.

Transmisja magazynu #7Strefa w sobotę 14 listopada w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

