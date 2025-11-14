Do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina pozostały już niecałe trzy miesiące. W najnowszym odcinku Magazynu Olimpijskiego skupimy się na tym, jak wyglądają przygotowania Polaków do najważniejszej imprezy czterolecia.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Świata w skokach narciarskich 2025/2026: Terminarz. Kiedy są skoki?

W Salt Lake City trwają pierwsze w tym sezonie zawody w łyżwiarstwie szybkim. To właśnie w tej dyscyplinie kibice reprezentacji Polski upatrują szans na medale? Jak Polacy radzą sobie w USA? Kilku słów na ten temat również nie zabraknie w sobotnim programie.

Gdzie obejrzeć "Magazyn Olimpijski"? O której godzinie?

Magazyn Olimpijski w sobotę od godz. 10:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale na YouTube.

Polsat Sport