Malta - Polska, czyli czas na ostatnie spotkanie Biało-Czerwonych w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Kiedy kolejny mecz Polski? O której godzinie Malta - Polska?

Reprezentacja Polski ma już zagwarantowany udział co najmniej w barażach o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Stało się tak dzięki wynikowi piątkowego spotkania Finlandii z Maltą. Ostatni mecz w eliminacjach "Huuhkajat" przegrali 0:1 z drużyną z południa Europy.

 

W poprzednim meczu z Maltą Biało-Czerwoni triumfowali 2:0 na PGE Narodowym. Był to jeszcze okres pracy poprzedniego selekcjonera, Michała Probierza, a oba trafienia zanotował Karol Świderski.

 

W nadchodzącym starciu z powodu kontuzji zabraknie kilku kluczowych zawodników kadry, m.in. Jana Bednarka oraz Łukasza Skorupskiego.

Malta - Polska. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Malta - Polska w El. MŚ 2026? Spotkanie Malta - Polska odbędzie się 17 listopada na stadionie Ta'Qali National Stadium. Godzina meczu Malta - Polska to 20:45.

