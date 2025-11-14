Mbappe przebił Messiego. Kosmiczny wynik Francuza

Francuz dwoma golami we wczorajszym meczu zapisał się na kartach historii. Przekroczył granicę czterystu strzelonych bramek, ponadto nikt nie zrobił tego, będąc tak młodym. Mbappe dokonał tego w wieku 26 lat i 328 dni. Jak podaje francuskie "L’Équipe”, przebił tym samym Leo Messiego. Argentyńczyk gola numer 400 strzelił w wieku 27 lat i 95 dni.





Na czterysta zdobytych bramek przez Mbappe składają się trafienia z trzech klubów, PSG (256), Realu Madryt (62), AS Monaco (27) i reprezentacji Francji (55).

26-letni napastnik dzięki trafieniom w starciu z Ukrainą jest już tylko o krok od zostania najlepszym strzelcem w historii "Les Blues”. W tej klasyfikacji wyprzedza go jedynie Olivier Giroud, który w barwach trójkolorowych strzelił 57 goli.





Kolejna szansa na zdobycze bramkowe już w niedzielę. Francja na wyjeździe zmierzy się z Azerbejdżanem.

ST, Polsat Sport