Mbappe przebił Messiego. Kosmiczny wynik Francuza
Kylian Mbappe ustrzelił dublet w wygranym przez Francję 4:0 spotkaniu z Ukrainą. Tym samym napastnik Realu Madryt zdobył bramkę numer 400 w zawodowej karierze.
Francuz dwoma golami we wczorajszym meczu zapisał się na kartach historii. Przekroczył granicę czterystu strzelonych bramek, ponadto nikt nie zrobił tego, będąc tak młodym. Mbappe dokonał tego w wieku 26 lat i 328 dni. Jak podaje francuskie "L’Équipe”, przebił tym samym Leo Messiego. Argentyńczyk gola numer 400 strzelił w wieku 27 lat i 95 dni.
Na czterysta zdobytych bramek przez Mbappe składają się trafienia z trzech klubów, PSG (256), Realu Madryt (62), AS Monaco (27) i reprezentacji Francji (55).
26-letni napastnik dzięki trafieniom w starciu z Ukrainą jest już tylko o krok od zostania najlepszym strzelcem w historii "Les Blues”. W tej klasyfikacji wyprzedza go jedynie Olivier Giroud, który w barwach trójkolorowych strzelił 57 goli.
Kolejna szansa na zdobycze bramkowe już w niedzielę. Francja na wyjeździe zmierzy się z Azerbejdżanem.
