Milion dolarów w puli. Polsat Sport pokaże ulubiony wyścig sir Aleksa Fergusona

W najbliższy piątek (14 listopada) obędzie się Bahrain International Trophy, gonitwa Grupy 2, będąca jednym z ulubionych wyścigów sir Aleksa Fergusona, legendarnego trenera Manchesteru United. Koń, którego jest współwłaścicielem, wygrał dwie ostatnie edycje tych zmagań! Transmisja w Polsacie Sport Extra 3 i Polsat Box Go.

Mężczyźni w eleganckich strojach i dżokej pozują z pucharami na tle sceny Bahrain International Trophy.
fot. Materiały prasowe organizatora
Bahrain International Trophy nie jest wyścigiem z ogromnymi tradycjami, gdyż organizowany jest dopiero od 2019 roku, ale jego prestiż błyskawicznie rośnie – i to nie tylko ze względów finansowych (okrągły milion dolarów w puli!), ale i czysto sportowych. Od 2023 roku gonitwa należy do Grupy 2, a w ubiegłym roku transmitowana była już przez 23 stacje z 4 kontynentów. Jest to również jeden z ulubionych wyścigów słynnego trenera piłkarskiego sir Aleksa Fergusona, legendy Manchesteru United, a Spirit Dancer, którego Szkot jest współwłaścicielem, wygrał dwie ostatnie edycje Bahrain International Trophy.


Do rywalizacji przystąpi 8 koni trzyletnich i starszych, które będą ścigały się na dystansie 2 000 metrów. Wśród faworytów wymienia się między innymi siedmiolatka z Irlandii, Royal Championa (zwycięzca tegorocznego York Stakes G2), dosiadanego przez dżokeja Jamesa Doyle’a i pięcioletniego Lion’s Pride, trenowanego przez Johna i Thady’ego Gosdenów, ale kto wie, czy o triumf nie pokusi się na przykład sześcioletni Calif, który ma na koncie zwycięstwo w ubiegłorocznej gonitwie Grupy 1 Grosser Dallmayr-Preis lub jeden z koni, które mogą być silne dzięki kunsztowi dosiadających ich dżokejów (Persica pod Oisinem Murphym lub Military Order pod Williamem Buickiem).


Transmisję wyścigu Bahrain International Trophy będzie można obejrzeć od godziny 17.00 w Polsacie Sport Extra 3 i Polsat Box Go.

