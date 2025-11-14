Oficjalnie! Gwiazda Holendrów nie zagra z Polską

Na ostatniej konferencji trener "Oranje” nie był w stanie określić, czy 29-latek znajdzie się w kadrze meczowej na spotkanie z Polską, jednocześnie nie zdradził, co dokładnie dolega jego zawodnikowi. W piątkowy poranek wszystkie wątpliwości co do ewentualnej gry Dumfriesa zostały rozwiane. Na oficjalnej stronie UEFA brakuje nazwiska obrońcy w protokole – co oznacza, że zawodnik Interu będzie oglądał spotkanie z trybun.





Oprócz finalisty zeszłej edycji Ligi Mistrzów, z uwagi na problemy zdrowotne, z Polską nie zagrają również napastnik - Wout Weghorst i obrońca - Quilindschy Hartman.

Absencja Dumfriesa oznacza, że w pierwszym składzie przeciwko Biało-Czerwonym zagra Lutsharel Geertruida, tak przynajmniej na czwartkowej konferencji prasowej zapowiadał Ronald Koeman.





Zdaniem holenderskich dziennikarzy z portalu nu.pl wspomniany Geertruida stworzy w obronie kwartet z Virgilem van Dijkiem, Jurrienem Timberem i Mickym van de Venem.

ST, Polsat Sport