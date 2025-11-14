"Oni przyjechali po remis". Jak wyglądał mecz Polska - Holandia?

Za nami spotkanie reprezentacji Polski z Holandią, które choć po ostatnim starciu obu drużyn budziło sporo obaw jeśli chodzi o wynik, to zakończyło się remisem. Jedynego gola dla Biało-Czerwonych strzelił Jakub Kamiński, ale zarówno Polacy jak i Holendrzy mieli więcej okazji. Jak ten mecz ocenili eksperci w pomeczowym "Polsat Futbol Cast"?

- Po pierwszej połowie dopiero miałem świadomość co się wydarzyło przed meczem z Finlandią. Dotarła do mnie myśl, że to nie było potrzebne i głupie. Że od kogo to się zaczęło, bo nie można wszystkiego zrzucić na Michała, bo to ostatecznie Robert podjął decyzję. Okazuje się, że ta Holandia nie była tak straszna. To co Holendrzy dziś grali to było tempo żółwia. Sprawdzę ile Van Dijk przebiegł dzisiaj, ale tak umiejętnie się ustawiał. Chodziło o to, aby utrzymać przewagę punktową - powiedział Tomasz Hajto.

ZOBACZ TAKŻE: Tabela polskiej grupy el. MŚ 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

- Holendrzy przyjechali po remis i nawet wydawało mi się, że po tej zdobytej bramce na początku drugiej połowy, zespół, który wygląda piłkarsko lepiej i normalnie ma dużo więcej jakości piłkarskiej i techniki, nie idzie od razu po drugą - podsumował Bożydar Iwanow.

Małą aktywność Holendrów dostrzegł również Marek Wasiluk, choć jak podkreślił, na pochwały zasługuje organizacja gry Polaków, którzy dobrze radzili sobie z rywalem.

- To było przyspieszenie Gakpo w jednej akcji w jego stylu, gdy urwał się i dobrze dośrodkował piłkę. Holendrzy kompletnie nie chcieli zmieniać "przerzutki" na wyższą. Utrzymanie piłki, większa kontrola. Natomiast trzeba docenić naszą reprezentację za to, bo gdy komentowałem miesiąc temu mecz Holandii z Finlandią, to była tam demonstracja siły. Dziś Holendrzy oddali dwa, trzy celne strzały, ale nie było tam nawałnicy. My broniliśmy bardziej organizacją i martwiliśmy się o "szóstkę" i personalia, ale organizacją gry wyglądaliśmy bardzo solidnie. Dobry mecz naszej trójki obrońców - dodał Marek Wasiluk.

Cała rozmowa z Polsat Futbol Cast po meczu Polska - Holandia w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport