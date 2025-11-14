Na papierze faworytami zdają się być siatkarze z Bielska-Białej. Wygrali sześć z 10 spotkań i zgromadzili 17 punktów. W ostatnim meczu po bardzo emocjonującej walce ulegli GKS-owi Katowice 2:3.

Nieco gorsze nastroje mogą mieć zawodnicy z Augustowa. Trzy zwycięstwa i sześć porażek pozwoliły im na zdobycie tylko dziewięciu punktów. W ostatnim meczu augustowianie ulegli Sparcie Grodzisk Mazowiecki 1:3.

Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - Necko Augustów w sobotę na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:00.

KP, Polsat Sport