PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - JSW Jastrzębski Węgiel. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z JSW Jastrzębskim Węglem w inauguracyjnym spotkaniu piątej kolejki PlusLigi. Kto zdobędzie cenne punkty do ligowej tabeli? Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - JSW Jastrzębski Węgiel w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

Siatkarze w żółtych i granatowych strojach podczas meczu siatkówki.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - JSW Jastrzębski Węgiel?

Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju rozpoczęli ten sezon poniżej oczekiwań. Na dobry początek wygrali dwa spotkania, ale w dwóch kolejnych ponieśli dotkliwe porażki - najpierw z PGE Projektem Warszawa, a później z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

 

Zawiercie mają już "w nogach" sześć meczów oraz wiele powodów do zadowolenia. Z pięciu spotkań wychodzili zwycięsko, a jedyną porażkę ponieśli z PGE Projektem Warszawa. W poprzednim starciu wygrali z Bogdanką LUK Lublin 3:2.

 

Obie ekipy mają aspiracje do wywalczenia medalu w tym sezonie, a nawet zdobycia mistrzostwa Polski. W takiej sytuacji każdy punkt jest na wagę złota. Kto zatem wygra? 

 

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - JSW Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek w sobotę o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport
PLUSLIGASIATKÓWKA
