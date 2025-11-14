Polsat Futbol Cast po meczu Polska - Holandia. Transmisja TV i stream online
Po meczu Polska - Holandia zapraszamy na kolejny odcinek programu Polsat Futbol Cast. Nasi eksperci ocenią grę polskich piłkarzy. Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 22:45.
W piątek 14 listopada piłkarska reprezentacja Polski rozegra swój kolejny mecz podczas eliminacji mistrzostw świata. Tym razem podopieczni Jana Urbana zmierzą się na PGE Narodowy z Holendrami.
Po zakończeniu spotkania zapraszamy na kolejną odsłonę programu Polsat Futbol Cast. Tym razem gośćmi Bożydara Iwanowa będą Tomasz Hajto i Marek Wasiluk. Eksperci wystawią Biało-Czerwonym oceny po piątkowym meczu.
Połączymy się także z Michałem Białońskim, który będzie obecny na PGE Narodowym podczas starcia z Holandią.
Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 22:45.