Polsat Futbol Cast po meczu Polska - Holandia. Transmisja TV i stream online

W piątek 14 listopada piłkarska reprezentacja Polski rozegra swój kolejny mecz podczas eliminacji mistrzostw świata. Tym razem podopieczni Jana Urbana zmierzą się na PGE Narodowy z Holendrami.

ZOBACZ TAKŻE: Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań

Po zakończeniu spotkania zapraszamy na kolejną odsłonę programu Polsat Futbol Cast. Tym razem gośćmi Bożydara Iwanowa będą Tomasz Hajto i Marek Wasiluk. Eksperci wystawią Biało-Czerwonym oceny po piątkowym meczu.

Połączymy się także z Michałem Białońskim, który będzie obecny na PGE Narodowym podczas starcia z Holandią.

Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 22:45.

AA, Polsat Sport