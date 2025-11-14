Polska - Nowa Zelandia. Transmisja i stream online. Gdzie obejrzeć mecz Świątek?

W Gorzowie Wielkopolskim wystąpią trzy reprezentacje. Oprócz Polski będą to Rumunia i Nowa Zelandia. Polki meczem z Nową Zelandią zainaugurują rozgrywki grupowe.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowy debiut w reprezentacji Polski! Zagra w drużynie z Igą Świątek

W składzie Biało-Czerwonych zobaczymy wiceliderkę rankingu WTA Igę Świątek. Oprócz niej Dawid Celt powołał Katarzynę Kawę, Martynę Kubkę i Lindę Klimovicovą.

Z kolei Nowozelandki przystąpią do rywalizacji bez najwyżej notowanej Lulu Sun. To jedyna tenisistka z tego kraju, która plasuje się w czołowej setce (88.).

Kiedy spotkanie Polska - Nowa Zelandia? Gdzie obejrzeć mecz z udziałem Świątek?

14:00: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go

15:00: Polska - Nowa Zelandia, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go

17:30: Polska - Nowa Zelandia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

19:00: Polska - Nowa Zelandia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

20:20: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go