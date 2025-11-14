Polska - Nowa Zelandia. Transmisja i stream online. Gdzie obejrzeć mecz Świątek?
Czas na mecze Billie Jean King Cup z udziałem reprezentacji Polski. W pierwszym spotkaniu Polki w składzie z Igą Świątek zmierzą się z Nową Zelandią. Gdzie obejrzeć mecz Polska - Nowa Zelandia? Gdzie obejrzeć mecz z udziałem Świątek?
W Gorzowie Wielkopolskim wystąpią trzy reprezentacje. Oprócz Polski będą to Rumunia i Nowa Zelandia. Polki meczem z Nową Zelandią zainaugurują rozgrywki grupowe.
W składzie Biało-Czerwonych zobaczymy wiceliderkę rankingu WTA Igę Świątek. Oprócz niej Dawid Celt powołał Katarzynę Kawę, Martynę Kubkę i Lindę Klimovicovą.
Z kolei Nowozelandki przystąpią do rywalizacji bez najwyżej notowanej Lulu Sun. To jedyna tenisistka z tego kraju, która plasuje się w czołowej setce (88.).
Kiedy spotkanie Polska - Nowa Zelandia? Gdzie obejrzeć mecz z udziałem Świątek?
14:00: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go
15:00: Polska - Nowa Zelandia, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go
17:30: Polska - Nowa Zelandia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go
19:00: Polska - Nowa Zelandia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go
20:20: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go